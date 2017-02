El miracle de Maserati

Maserati sempre ha estat una marca mítica. Va ser fundada l’any 1914 pels germans Maserati, i va converitr-se en una potència esportiva amb un important historial d’èxits a la Fórmula 1 i altres competicions internacionals. La marca de Mòdena malauradament havia viscut molts anys sota l’ombra de Ferrari, i va ser adquirida pel grup Fiat l’any 1993 quan estava ofegada en un mar de deutes i amb una producció sota mínims.

Fiat va adquirir una Maserati enfonsada per l'italoargentí Alejandro de Tomaso l'any 1993, i va trigar més de deu anys en fer-la rentable comercialment

Els de l’Emilia-Romanya no van obtenir els primers resultats positius fins al 2004, quan l’aparició del Quattroporte va començar a generar beneficis a la marca del trident, tot i que les seves vendes superaven per poc els dos o tres milers d’unitats a l’any.

Marchionne, el gran valedor del renaixement de Maserati

L’arribada de l’italocanadenc Sergio Marchionne al capdavant del grup FCA l’any 2011 va impulsar definitivament la marca de Mòdena. Marchionne va creure en Maserati i va invertir-hi importants quantitats de capital per rellançar la marca i posicionar-la just per darrera de Ferrari, amb l’objectiu de competir amb Porsche, el líder del segment dels esportius de luxe.

Evolució vendes Maserati Any 2010: 5.675 unitats. Creixement 26% Any 2011: 6.159 unitats. Creixement 9% Any 2012: 6.288 unitats. Creixement 2% Any 2013: 15.393 unitats. Creixement 145% Any 2014: 36.448 unitats. Creixement 137% Any 2015: 32.474 unitats. Creixement -11% Any 2016: 42.100 unitats. Creixement 30%

Poca gent va creure en el pla de Marchionne, que volia arribar a vendre 50.000 unitats en un ambiciós pla de deu anys, amb vistes al 2019. El pla havia d’incloure una berlina de representació capaç de lluitar al segment dels BMW Sèrie 7, Audi A8 i Mercedes Classe E, i Maserati va apostar pel Ghibli, un model que per primer cop en la història de la marca s’ha venut més en motoritzacions dièsel que no pas benzina.

El Ghibli, aparegut al 2013, ha estat un dels puntals del creixement de la marca, però mai ha arribat a les xifres de vendes del Quattroporte, que també al 2013 va iniciar la comercialització de la sisena generació, esdevenint un autèntic èxit de vendes al mercat asiàtic. De fet, l’aparició de Ghibli i Quattroporte van fer que Maserati incrementés les seves vendes un 145% i un 137% els anys 2013 i 2014, arribant a les 36.000 unitats venudes.

Però l’autèntic salt endavant encara està per arribar. Tot just fa uns mesos que Maserati ha començat a comercialitzar el flamant Levante, el primer totcamí de la marca del trident. Tot i les crítiques d’alguns puristes, que creuen que fabricar un SUV atempta contra l’essència de Maserati, els resultats comercials del Levante semblen donar la raó a Marchionne, ja que al 2016 Maserati ha arribat al màxim històric de 42.000 unitats venudes.

A més. Maserati ha sabut internacionalitzar el seu producte, ja que només el 17% dels seus cotxes es venen al Vell Continent. La nova Maserati és global, i ven el 29% els seus cotxes a la Xina i el 34% als Estats Units.

Alfieri, l'esportiu del futur Maserati fabricarà un esportiu capaç de veure-se-les amb el Porsche 911. No només això, ja que el futur Alfieri -que serà realitat al 2019- disposarà d'una variant 100% elèctrica.

El nou objectiu fixat per Marchionne és arribar a les 75.000 unitats venudes l'any 2019. Per arribar-hi, FCA confia que el Levante arribi a vendre unes 25.000 unitats anuals. Un pla ambiciós, però vist el creixement de la marca els darrers deu anys, factible.