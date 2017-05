Volkswagen Up! GTI, un esportiu de butxaca

Com cada any a finals de maig milers de seguidors del Golf GTI es concentren a la petita població austríaca de Wörthersee, on els de Wolfsburg tradicionalment presenten algun prototip relacionat amb els GTI.

Enguany Volkswagen presentarà una versió radical del seu petit vehicle urbà anomenat Up!. La versió esportiva, que rebrà el nom de Volkswagen Up! GTI, sempre de tracció davantera, disposarà d’un motor tricinlíndric de benzina i un litre de cilindrada que arribarà als 115 cavalls de potència, i que el permetrà accelerar de 0 a 100 en 8’8 segons.

El Volkswagen Up! GTI començarà a comercialitzar-se a inicis de 2018, i comptarà amb diversos detalls que evoquen el Golf GTI original, que enguany compleix 40 anys.

Entre els elements estètics cal remarcar els detalls en vermell a la calandra, cintes laterals de color negre, llandes de disset polzades, frens de disc i una suspensió esportiva que rebaixa la seva alçada. A més, els interiors també evoquen els primers GTI, gràcies als entapissats de quadres i la presència de materials nobles com el cuir.