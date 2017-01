La gigafàbrica de Tesla ja és una realitat

Aquesta setmana Elon Musk ha inaugurat la gigafàbrica de Tesla a l'estat de Nevada, als Estats Units. Aquesta gran factoria, feta de bracet amb Panasonic, permetrà a la marca californiana produir bateries d'ions de liti en massa i reduir-ne els costos de fabricació fins un 30%.

Al gran centre de Nevada Tesla hi fabricarà els sistemes d'emmagatzematge Powerwall 2 i Powerwall 3, a més de preparar les bateries del futur Model 3, el model d'accés a la gamma. Telsa, però, no només fabricarà bateries destinades a l'automoció, sinó que a la fàbrica de Nevada també hi desenvoluparà bateries destinades a un ús domèstic.

La planta de Tesla a Nevada utilitzarà fonts d'energia renovables i zero contaminants, com la solar o l'eòlica

La gigafàbrica de Tesla és cabdal per al futur de la companyia d'Elon Musk, ja que haurà de poder assortir la demanda dels cotxes elèctrics de Tesla Motors. En aquest sentit, la divisió d'automòbils de la marca preveu vendre més de mig milió dels Model 3 el 2018 i, quan la gigafàbrica estigui operativa al cent per cent, hauria de permetre fabricar bateries per satisfer una demanda d'un milió i mig de cotxes anuals.

Amb tot, la fàbrica de Tesla encara no està acabada, ja que només hi ha operatiu un terç de tota la planta de Nevada. El cost global de la planta haurà estat gegantí, ja que la inversió que hi ha fet Tesla i el seu soci tecnològic Panasonic supera de llarg els 5.000 milions de dòlars.