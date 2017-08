BMW aposta pels elèctrics esportius amb el nou i3s

BMW es prepara pel desembarcament de nous rivals en el segment dels vehicles compactes i utilitaris elèctrics de preu raonable (que no vol dir ni barat ni assequible, sobre els 30.000 euros) que arribaran al mercat aquesta tardor, com el Model 3 de Tesla o el nou Opel Ampera-E.

Els canvis estètics del nou i3 es limiten a nous acabats que poden pintar-se en color negre o metal·litzat, com ara el capó o els retrovisors, nous fars amb tecnologia LED o unes nervadures laterals marcades per emfatitzar la seva presència i personalitat.

Pel que fa a la mecànica de l’i3 els bavaresos mantenen el motor elèctric de 170 CV i 250 Nm de parell amb unes bateries d’ions de liti de 33 kWh que permeten una autonomia teòrica d’uns 300 quilòmetres. Opcionalment els clients poden afegir un sistema d’autonomia optimitzada que incorpora un petit motor tèrmic de gasolina de dos cilindres que afegeix 38 CV de potència i permet augmentar l’autonomia en 150 quilòmetres, cosa que permet una autonomia total d’un 450 quilòmetres.

BMW i3s, l’elèctric esportiu

L’esportivitat i el plaer de conducció ha estat una constant història de la genètica de BMW, i per primer cop el seu elèctric comptarà amb una versió més dinàmica (vehicles com l’i8 a banda).

L’i3s disposarà de motllures i detalls estètics específics, com una calandra sobredimensionada, llandes de 20 polzades o suspensió esportiva que el faran 10 mil·límetres més baix que les versions estàndard.

Mecànicament la versió i3s disposarà del mateix motor que l’i3 normal, però la seva potència arribarà als 184 CV i el seu parell es dispararà fins els 270 Nm (14 cavalls i 20 Nm de parell que el seu germà de gamma), cosa que el permetrà accelerar de 0 a 100 en 6’9 segons mantenint una autonomia real d’un s200 quilòmetres.

Sistema de càrrega optimitzat

Com les autonomies dels cotxes elèctrics i el seu temps de recàrrega són encara el taló d’Aquil·les dels cotxes elèctrics, BMW ha ideat el sistema iWallabox, un punt de recàrrega que podem instal·lar a un punt domèstic i que permet 180 quilòmetres d’autonomia en menys de 3 hores, gràcies als 11 kWh de potència de càrrega que ofereix i que és fins a cinc vegades més ràpid i potent que un punt convencional. A més, els propietaris poden controlar mitjançant el seu smartphone les hores de tarifa elèctrica més reduïda per carregar el seu vehicle al menor cost possible mitjançant una aplicació específica.

Per últim, les millores del nou i3 es concreten en una versió actualitzada del sistema iDrive i que incorpora nous sistemes optimitzats d’infoentreteniment, navegació o comunicació, que inclouen per primer cop l’Apple Car Play o un assistent d’aparcament que localitza espais lliures al carrer i aparca de forma autònoma al vehicle