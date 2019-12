¿És obligatori portar l’etiqueta ambiental al parabrisa?

Quan la zona de baixes emissions (ZBE) de Barcelona comenci a ser una realitat, a partir de l’1 de gener del 2020, milers de cotxes dièsel anteriors a l’any 2006 o gasolina anteriors al 2000 sense etiqueta ambiental no podran accedir a l’interior de la capital catalana els dies laborables de 7 a 20 h.

L’entrada en vigor de la ZBE farà que els conductors dels cotxes més antics i contaminants que no disposen de cap etiqueta ambiental puguin entrar dins la zona de baixes emissions a partir de l’1 de gener vinent. Tot i així, no tots els cotxes que circulen per la capital catalana i que compleixen les normatives ambientals requerides disposen de l’etiqueta ambiental que els correspondria, bé perquè els seus propietaris no l’han rebuda o bé perquè han decidit no col·locar-la al parabrisa del seu vehicle.

La DGT i el Servei Català de Trànsit (SCT) no obliguen els conductors a haver de col·locar obligatòriament l’etiqueta ambiental al parabrisa del seu cotxe per circular per la xarxa de carreteres i autopistes de l’Estat, tot i que en recomana activament la seva col·locació. A més, la DGT i el SCT puntualitzen que les competències sobre la circulació a l'interior de les ciutats és una competència de caràcter municipal i que en última instància correspon a cada ajuntament decidir si els cotxes que circulin pels seus carrers han de portar col·locada o no l’etiqueta ambiental corresponent.

A Barcelona i la resta de municipis afectats per la ZBE (Sant Adrià de Besòs, l’Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Cornellà de Llobregat) no és obligatori portar col·locada l’etiqueta ambiental corresponent al vehicle, tot i que les diferents administracions recomanen que els conductors les portin en una zona visible del parabrisa per facilitar la feina de la Guàrdia Urbana o els treballadors públics encarregats de la gestió del trànsit urbà.

Ara bé, no seria estrany que en un futur no gaire llunyà Barcelona segueixi l’exemple de Madrid, on des del passat 24 d’abril sí que és obligatori portar l’etiqueta en un lloc visible per poder circular pels seus carrers.

On es pot aconseguir l’etiqueta ambiental?

En el cas de no haver rebut encara l’etiqueta ambiental del vostre cotxe o moto i tenir un vehicle que la pugui lluir, convé saber que les etiquetes ambientals de la DGT es poden comprar a qualsevol oficina de Correus pagant 5 euros i presentant el permís de circulació del vehicle.