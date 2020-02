Podem mirar el mòbil quan el semàfor està en vermell?

Fer servir el telèfon mòbil mentre estem conduint està expressament prohibit pel codi de circulació vigent a l’estat espanyol, i només els agents de l’autoritat en servei que necessitin utilitzar-lo poden manipular el telèfon mòbil quan estan al volant de manera legal.

Amb tot, és molt habitual veure com molts conductors manipulen el telèfon mòbil en entorns urbans mentre esperen que el semàfor es posi en verd per enviar un whatsapp, revisar el correu o fer servir el telèfon a mode de navegador.

Si la policia o autoritat corresponent enxampa un conductor manipulant el telèfon mòbil mentre condueix o està aturat en un semàfor o una retenció pot aplicar la sanció corresponent de 200 euros i pèrdua de tres punts en el carnet de conduir, tot i que la DGT vol ampliar la pèrdua de punts fins a sis al llarg d’aquest 2020.

De la mateixa manera, l’article 18 del reglament general de circulació prohibeix expressament que manipulem cap mena d’aparell o sistema de comunicació si hem d’utilitzar les mans o els auriculars per fer-ho. Això suposa que buscar una cançó en una llista de Spotify, buscar una adreça en el navegador o fins i tot canviar la temperatura de l’habitacle quan estem en marxa en un Tesla o León nou (que prescindeixen de botons físics) també siguin accions per les quals ens podrien multar. Per manipular correctament aquests sistemes d’infoentreteniment caldria aturar el cotxe del tot en un lloc segur i on no es molesti la resta de conductors.

Ara bé, les mesures coercitives encara no han tingut l’efecte desitjat, ja que els últims anys hem presenciat un repunt important de l’accidentalitat i la sinistralitat viàries relacionades amb la manipulació d’aparells electrònics o telèfons mòbils mentre estem conduint. De fet, no és estrany veure com alguns cotxes circulen de manera estanya per autopista o autovia (anant molt lents o sortint del carril) o no reaccionen quan es reinicia la marxa en una retenció o semàfor en verd, i quan els avancem constatem que estan utilitzant el telèfon.