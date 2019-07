El noi del "Lacasitos" reapareix deu anys després en una campanya per a la seguretat viària

Ja han passat deu anys des que l’Ares, un noi d’un poble de l’interior del País Valencià, es va convertir en un fenomen viral per la seva aparició al programa 'Callejeros'. Algunes de les seves frases com ara “Viva España, viva el Rey, viva el orden y la ley” o la de “Pim, pam, toma Lacasitos” es van popularitzar fins al punt que molts programes de televisió com l’'APM?' de TV3 en segueixen utilitzant els talls.

Deu anys després el seu protagonista ha reaparegut, molt més centrat, en un vídeo de la multinacional francesa Michelin a favor de la seguretat viària. En una entrevista el protagonista afirma que aquella va ser “una de tantes nits de borratxera i festa” però que va marcar un punt d’inflexió en la seva vida. De fet, l'Ares assegura ara que s’ha convertit en un conductor responsable que ja no comet infraccions.

Però la reflexió més interessant de totes les que fa el protagonista és la que fa referència a la seguretat i integritat de la resta d’usuaris de la via. “Ja no és per tu, és per no fer mal als altres” és una bona reflexió final d’una persona que s’ha adonat que la seguretat viària no és un joc.