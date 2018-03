És perillosa, la gasolina 'low cost'?

Hi ha certa creença a considerar que les gasolines (i dièsel) de marca blanca –com la que podem trobar en alguns centres comercials o gasolineres independents– és més perillosa o menys fiable que el carburant de gasolineres de marques conegudes i amb preus més elevats. De vegades, les diferències entre uns llocs i els altres arriben als 10 cèntims per litre, una autèntica fortuna si heu d’omplir el dipòsit de manera habitual.

D’entrada, repostar combustible de marques blanques o centres comercials és igual de segur per al vostre vehicle que fer-ho en una gasolinera amb el cartell d’una gran multinacional. I és que a l’estat espanyol, una sola empresa, anomenada CLH (Compañía Logística de Hidrocarburos) exerceix el monopoli del processament i la distribució del carburant de totes les estacions de servei d’Espanya.

L'única diferència entre les gasolineres 'low cost' i les de grans multinacionals és que aquestes darreres hi afegeixen una sèrie d'additius que en teoria beneficien el rendiment del motor i fins i tot prometen més autonomies amb el dipòsit carregat. Ara bé, comprovar aquesta realitat és molt complicat i dependrà molt del tipus de combustible, motor, vehicle, recorregut i estil de conducció.

Comprova-ho tu mateix! Ves a una gasolinera ‘low cost’ i a una d’una gran multinacional amb el dipòsit pràcticament buit i fes recorreguts tan similars com sigui possible en condicions calcades, i veuràs si realment les gasolines ‘premium’ allarguen l’autonomia del teu vehicle.

Què justifica les diferències de preu?

Les gasolineres de grans centres comercials o marques blanques no afegeixen cap mena d’additiu al combustible servit per CLH –que garanteix la qualitat i eficiència a tot l’estat seguint una normativa comunitària de processament– i estalvien en personal (acostumen a ser estacions d’autoservei), en publicitat i en molts casos tenen com a objectiu atraure els compradors o els clients a un determinat centre comercial o restaurant perquè el client hi faci el gruix del seu consum. A més, aquesta mena de gasolineres es troben en espais allunyats dels centres urbans, on el preu del sòl és menys elevat i, per tant, hi ha un menor cost d'establiment o arrendament de la parcel·la o terreny.

Ara bé, a les gasolineres ‘low cost’ sovint tan sols hi trobarem gasolina de 95 octans i dièsel normal. Si volem repostar (o omplir el dipòsit) gasolina de 98 octans –amb menor quantitat de sofre, més refinada i millors additius– o dièsel A+ –amb menys nivells de sofre, més cetà i més antioxidants– caldrà que ens dirigim a una gasolinera ‘premium’.