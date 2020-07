5 coses que has de revisar en el teu cotxe abans de marxar de vacances

La gent que aquest any pugui sortir uns dies de vacances molt possiblement ho farà en cotxe i a destinacions no massa allunyades. Precisament per això és molt important que revisem alguns punts clau del nostre cotxe, especialment si aquest ja té alguns anys, en una operació que no ens costarà més de deu minuts.

Revisar els neumàtics

És essencial repassar la pressió dels neumàtics en fred (és a dir, quan fa poc que hem engegat el cotxe, ja que a l’estiu no ens podem escapar de la calor). És normal que el manòmetre o el sensor del cotxe no coincideixin del tot ja que amb la calor, els neumàtics tenen tendència a registrar pressions un 0,1 o 0,2 bars més elevades de la realitat.

Un altre element clau és repassar l’estat del neumàtic i el seu desgast. Les altes temperatures i els asfalts abrasius eleven un 15% el desgast normal dels neumàtics i eleven el risc de patir una punxada, per la qual cosa convé tenir preparada i ben inflada la roda de recanvi (si el nostre cotxe en té).

Elements de seguretat

Precisament a causa del major risc de punxada o altres incidències és molt important revisar l’estat dels elements de seguretat en cas d’aturada obligatòria per una incidència com ara l’armilla reflectant i els dos triangles d’emergència. A més és bona idea tenir a mà el telèfon de l’asseguradora i repassar les cobertures que tenim contractades.

Si hem de viatjar amb nens, convé que ens assegurem que els seus sistemes de retenció (cadiretes) estan ben col·locats i que el menor viatja amb comoditat en un sistema de retenció adequat per a la seva mida.

Per acabar aquest apartat cal tenir molt clar que és molt important no deixar objectes sense fixar dins de l’habitacle, ja que en cas de frenada d’emergència o impacte poden convertir-se en autèntics projectils.

Estat dels líquids

La calor fa que els líquids essencials del nostre cotxe es puguin evaporar o perdin propietats. Val la pena fer una ullada a l’estat de l’oli i sobretot comprovar el nivell del líquid de neteja dels eixugaparabrises

Sistema d’enllumenat

No costa res repassar el funcionament de sistema d’enllumenat del nostre cotxe: llums curtes, llargues, intermitents, frenada, posició, emergència i fins i tot antiboira. A més és important que si el nostre vehicle disposa del sistema de reglatge dels llums, ajustar contra una paret l’alçada dels fars del nostre cotxe per no destorbar a la resta de conductors.

Sentit comú

A l’estiu es concentren una part molt important dels accidents que es produeixen durant tot l’any. Val la pena escollir bé l’itinerari que volem seguir, planificant les aturades per a menjar, estirar les cames o descansar, i respectar els senyals i les limitacions de velocitat.