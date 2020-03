Els conductors catalans, entre els més agressius de l'Estat

Viure en una gran ciutat com Barcelona o Madrid pot acabar estressant-nos, també al volant. Aquesta és una de les justificacions que utilitzen molts conductors catalans i madrilenys per intentar explicar per què cometen infraccions i desobeeixen normes i senyals de manera conscient quan estan al volant.

Segons un estudi publicat pel portal de concessionaris de cotxes de segona mà OcasionPlus.com, el 66% dels catalans asseguren superar la velocitat màxima permesa de les vies per les quals circulen diàriament. També admeten cometre imprudències al volant amb regularitat, com ara no respectar una línia continua per avançar o no aturar-se quan els senyals o semàfors així ho exigeixen.

Els catalans només es veuen superats pels madrilenys, i és que a la capital de l’Estat un 79% dels conductors reconeixen conduir de manera agressiva i imprudent. A l’altre plat de la balança, els conductors manxecs i aragonesos resulten ser els més tranquils al volant de tot l’Estat.

El 79% dels enquestats que reconeixen saltar-se les normes i conduir de manera agressiva i imprudent ho justifiquen en funció del seu ritme de vida accelerat i dinàmic, i també pel fet que viuen en les zones urbanes on hi ha més retencions i embussos de trànsit. Un 11% dels infractors afirmen que els agrada la velocitat, i el 10% restant expliquen que no s’adonen de la velocitat a la qual estan circulant o de la infracció que estan cometent.

A banda de ser perillós pels conductors i pel vianants, aquesta agressivitat al volant també perjudica el medi ambient, ja que l’estudi encarregat a la Universitat Politècnica de Madrid relaciona els índexs més alts d’emissions amb la conducció agressiva i amb el fet de portar el motor revolucionat i accelerar de cop. De fet, l’estudi conclou que l’índex d’emissió de NOx o òxid de nitrogen (especialment nociu per al sistema cardiorespiratori de les persones) es relaciona directament amb les acceleracions sobtades dels conductors a l’hora d’arrencar en un semàfor o de realitzar un avançament.