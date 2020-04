Un conductor es grava circulant a 372 km/h per una autopista alemanya

El Ferrari LaFerrari és un superesportiu o hypercar espectacular i extrem, amb una potència total combinada de 963 CV i una acceleració de 0 a 100 en menys de tres segons del qual només es van fabricar 499 unitats a un preu de venda d’uns dos milions d’euros, tot i que ja s’han subhastat unitats per més de deu milions de dòlars i s'ha convertit en el cotxe del segle XXI més car de la història.

Un dels afortunats propietaris d’un LaFerrari va decidir que les mesures de confinament i la davallada del trànsit interurbà serien un escenari adient per posar al límit el seu cotxe per la via pública en una autobahn (autopista) alemanya, on hi ha trams sense cap mena de restricció a la velocitat màxima permesa.

El conductor del LaFerrari va arribar als 372 km/h en un tram de l’autopista, tot i que la fitxa tècnica del vehicle assegura que la velocitat punta del cotxe és de només 350 km/h. Tot i que el tram d’autopista és lliure de restriccions de velocitat màxima, els conductors alemanys acostumen a presentar un comportament prudent al volant (de fet, cada any es produeixen menys accidents a Alemanya que a Espanya tot i tenir un parc automobilístic molt més gran i no tenir límits de velocitat a les autopistes). Ara bé, aprofitar una crisi sanitària per provar de posar al límit un Ferrari per la via pública és un fet moralment reprovable i una mostra d’inconsciència i manca de solidaritat de primer ordre.

La policia alemanya ja està treballant per investigar qui és l’autor del vídeo per denunciar la seva conducta i multar-lo per haver-se gravat amb una mà mentre conduïa, ja que en comptes de gravar-se amb una càmera tipus GoPro, el conductor es va gravar amb el seu telèfon mòbil, en una mostra més del seu nivell d’inconsciència.