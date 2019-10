Un de cada cinc vehicles no passa la ITV a la primera

L’envelliment del parc automobilístic espanyol és un fet. La mitjana d’edat dels cotxes que circulen actualment a l’estat espanyol és de més d’onze anys, i els problemes derivats d'això es noten a l’hora d’haver de passar la revisió anual a les ITV.

A la memòria de l’any 2018, la patronal del sector AECA-ITV constata que un de cada cinc vehicles no supera favorablement la ITV durant la primera inspecció, cosa que significa que més de 4,4 milions de vehicles no estaven preparats per circular adequadament per les carreteres espanyoles l’any passat.

Aquesta xifra s’explica pel poc nivell de manteniment que presenten els cotxes més antics, perquè els seus propietaris poques vegades fan els manteniments preceptius i programats i només porten el vehicle al taller quan té alguna incidència greu.

Entre els motius més freqüents per no superar la ITV hi ha conceptes com ara superar el llindar màxim d’emissions (un 16% del total), deficiències en el sistema d’enllumenat (25%), l'estat dels neumàtics i de les suspensions (20%) i el mal estat dels frens (13%).

Per segments, els camions, els autobusos i les furgonetes capitalitzen la major part de les inspeccions amb resultat desfavorable. Tenint en compte que aquests vehicles són d’ús professional, la preocupació del sector és màxima perquè la patronal entén que aquests vehicles poden arribar a posar en perill els altres usuaris de la xarxa viària.

La memòria també recull que l’absentisme -és a dir, la quantitat de vehicles que no es presenten a la cita de la ITV i circulen lliurement per les carreteres sense cap mena de control- a l'estat espanyol és d’un 20%, un percentatge que arriba al 40% en el cas de les furgonetes. Aquesta xifra preocupa molt a la patronal, perquè convé recordar que els vehicles que circulen sense la ITV en vigor poden no tenir validada la seva pòlissa asseguradora o directament circular sense cap assegurança en vigor. Això, a banda de ser il·legal, és un perill evitable i que afecta la resta de conductors.