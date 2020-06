Tesla, sota sospita per problemes amb les seves pantalles tàctils

L’Administració Nacional de Seguretat del Trànsit a la Carretera dels Estats Units, coneguda com a NHTSA (acrònim de National Highway Traffic Safety Administration) ha obert una investigació a Tesla després de constatar i verificar diverses avaries i problemes que afecten la pantalla central tàctil del Model S.

Segons sembla, el problema està relacionat amb el xip de memòria flash eMMC NANAD de 8 Gb, que fa servir el processador de la targeta gràfica NVIDIA Tegra 3 que Tesla va fer servir en les pantalles centrals del Model S entre els anys 2012 i 2015.

La NHTSA ha informat que el xip en qüestió es desgasta prematurament, cosa que causa “pèrdua de característiques audiovisuals i problemes en el sistema d’infoentreteniment i en el navegador” i que en casos extrems pot afectar al mode de conducció autònoma Autopilot o a altres sistemes de seguretat actius del vehicle.

Aquest no és el primer cop que Tesla té problemes amb la gran pantalla central del Model S, ja que les primeres unitats patien un desgast prematur de la pantalla als extrems –hi apareixien bombolles i es perdia funcionalitat– quan el cotxe estava exposat a altes temperatures durant un període llarg de temps. La marca californiana va solucionar el problema amb unes cintes adhesives de color groc que s’enganxaven a la pantalla original, però no va poder oblidar-se’n del tot fins que va substituir la pantalla original per una de nova.

A més, l’agència NHTSA també té obertes dues investigacions més amb els cotxes de Tesla. La primera, oberta el mes d'octubre passat, tracta sobre una actualització del software dels Model S del 2012 que volia limitar el risc d'un possible incendi de les bateries dels cotxes investigats, i la segona investigació, oberta el passat mes de gener, investiga les queixes d’alguns consumidors i clients que denuncien acceleracions sobtades i no intencionades dels seus cotxes en algunes condicions de circulació.