Balises lluminoses, l'element de seguretat que hauràs de portar obligatòriament al cotxe el 2024

Les balises lluminoses o senyals V-16 passaran a ser obligatòries molt aviat en tots els automòbils, amb l’objectiu de reduir al màxim la sinistralitat viària i les situacions de risc. El ministeri de l’Interior ja està acabant d'elaborar un reial decret que en regularà l'obligatorietat en substitució dels triangles d’emergència a partir del 2024.

Una balisa lluminosa és un senyal que recorda força una sirena d’un vehicle d’emergències i que es pot adherir fàcilment a la part superior de la carrosseria d’un cotxe fins i tot sense haver de sortir-ne, ja que és possible la seva col·locació només havent de treure un braç per la finestra del conductor.

Aquest llum intermitent, visible a gran distància gràcies a la seva potència, serà d’ús obligatori a partir de l’1 de gener del 2024, data a partir de la qual substituirà els dos triangles d’emergència que serveixen per avisar la resta d’usuaris de la via que hi ha un vehicle avariat. L’objectiu d’aquest canvi és una millora en la seguretat viària, ja que la DGT ha alertat en moltes ocasions del perill que suposa haver de sortir del vehicle per col·locar els dos triangles d’emergència reglamentaris, fins i tot fent servir una armilla reflectant

Aquest nou element de seguretat, que té un preu de compra al voltant dels 30 euros, permet que el conductor del vehicle no hagi de baixar del seu vehicle per alertar la resta d’usuaris de la seva presència amb triangles situats a 50 metres, una acció que segons apunta la DGT va costar la vida a 117 persones al llarg del 2019.

El que no queda gaire clar encara és quin serà el procediment a seguir en cas que el vehicle espatllat es trobi en un revolt perillós sense visibilitat. La normativa actual especifica que un dels triangles d’advertència haurà de col·locar-se abans de l'entrada al revolt, i tot i la seva gran potència visual, els nous senyals lluminosos, que es col·loquen al cotxe mateix, podrien no ser suficients en trams de carretera de muntanya amb poc angle de visió.

Tot i que ja es pot comprar, la balisa lluminosa encara no substitueix els triangles ni eximeix els conductors de l’obligatorietat de portar-los ni de fer-ne ús en cas d'accident fins que es publiqui la nova normativa i entri en vigor de manera oficial.