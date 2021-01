Així són les noves restriccions als patinets elèctrics que entren en vigor aquest dissabte

A partir d’aquest 2 de gener els patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal (VMP) estan sotmesos a una nova normativa de la Direcció General de Trànsit (DGT), que preveu diverses novetats i restriccions en la seva circulació.

D’entrada, els patinets elèctrics no podran circular per les voreres ni per espais reservats als vianants com ara passos de vianants. Han de fer-ho obligatòriament pels carrils bici senyalitzats o, en cas de no haver-n'hi, per la mateixa calçada que la resta de vehicles.

La nova normativa de la DGT, que afecta els patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal, preveu també que aquests vehicles han de complir les normes de circulació exactament igual que qualsevol altre, i limita la seva velocitat als 25 km/h. Especifica, a més, que els seus usuaris també estaran sotmesos a l’obligació de fer proves d’alcoholèmia si les autoritats així ho requereixen. La nova normativa estableix també la prohibició expressa que dos ocupants facin servir el mateix patinet o VMP, fins i tot si un d’ells és un infant.

De la mateixa manera, la nova normativa que entra en vigor avui prohibeix que patinets i vehicles de mobilitat personal circulin per carreteres, autopistes, autovies i túnels urbans, entre altres vies singulars.

🛴 Arran dels canvis normatius recents, des d'avui els patinets elèctrics i tots els #VMP NO poden circular per:



❌ voreres ni zones de vianants

❌ carreteres ni travessies i tampoc per autopistes i autovies dins de poblat, ni túnels urbans pic.twitter.com/Nxa4gl6Gim — Trànsit (@transit) January 2, 2021

Aquest és un primer pas en la regulació de la circulació d’aquests nous vehicles de mobilitat personal, que ha crescut els últims mesos a causa de la situació d’emergència sanitària originada pel coronavirus. Segons Pere Navarro, director general de la DGT, més endavant s’obrirà “una segona fase de la regulació” que comptarà “amb l’ajuda dels ajuntaments” després d‘haver avaluat les noves mesures i generat un diàleg amb les institucions. I és que de moment encara no és obligatori a l'Estat que els patinets elèctrics i vehicles de mobilitat personal facin ús d’una assegurança obligatòria. De moment, cada ajuntament podrà exigir si decreta o no que els patinets elèctrics i altres vehicles similars han de fer servir una assegurança obligatòria, o si regula l’ús del casc a l’hora de circular.

La previsió és que a finals del 2022 es complementi la normativa sobre patinets elèctrics. A partir d’aleshores caldrà que presentin un certificat de circulació que validi tots els requisits tècnics que hauran de tenir aquests patinets, com ara sistemes d’il·luminació, frens o elements reflectants, entre d'altres.