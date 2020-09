L’Ajuntament de Barcelona revisarà la seguretat dels coixins berlinesos

No són poques les veus de motoristes que es queixen dels coixins berlinesos que l’Ajuntament de Barcelona ha anat instal·lant en carrers de la ciutat per mirar d’obligar els vehicles que hi circulin a moderar la velocitat. Després de nombroses queixes, la regidora de Mobilitat de Barcelona, Rosa Alarcón, ha confirmat que una comissió d’experts avaluarà la seguretat d’aquests obstacles urbans i si realment poden representar un risc de caiguda per als motoristes.

L’objectiu de l’Ajuntament de Barcelona és limitar la velocitat i el volum de vehicles privats que circulen dins la ciutat, i per això ha implementat els anomenats coixins berlinesos, una elevació parcial del ferm que obliga els cotxes i les motos a reduir la velocitat quan s'hi acosten i permet que els camions o els autobusos els superin sense grans dificultats gràcies a l'amplada dels seus eixos.

Aquests obstacles –anomenats així per Berlín, la primera ciutat on es van col·locar– s'han distribuït en uns quants carrers secundaris de la ciutat, on l’Ajuntament de Barcelona vol limitar i controlar la velocitat màxima permesa fins a 30 km/h, cosa que ha aixecat crítiques de molts usuaris de cotxe i moto a la capital catalana i d’algunes associacions com el RACC, que els consideren insegurs per als motoristes.

A banda de ser potencialment més perillosos per als motoristes, els coixins berlinesos també suposen un risc d’avaria prematura de la direcció i les suspensions de cotxes i motos, perquè fins i tot superant-los a una velocitat moderada acaben desgastant el vehicle de manera prematura. Si no es redueix la velocitat, castiga la columna vertebral dels ocupants del vehicle i fins i tot pot ser un agreujant per a les persones que tenen problemes cervicals o d’esquena, segons avisen algunes associacions de conductors.

L'altre element polèmic que l'Ajuntament de Barcelona ha col·locat als carrers, els blocs de formigó, no es retirarà i ni tan sols s'estudiarà, tot i les reiterades queixes de motoristes i experts que alerten sobre les conseqüències d'un impacte amb aquests elements urbanístics en cas de caiguda o relliscada.