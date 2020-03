Així és com Geely afirma haver derrotat el coronavirus

La indústria automobilística europea viu les seves hores més baixes a causa de la crisi del coronavirus. El tancament de fàbriques i oficines ha esquitxat tots els grans fabricants europeus i ha obert la caixa dels trons d’un futur incert i fosc, en què els grans fabricants europeus hauran d’avançar a les palpentes i sense un full de ruta clar.

Però el cas de Geely, un dels principals fabricants automobilístics xinesos i matriu de les europees Volvo i Lotus, mostra el camí per recuperar la normalitat industrial en la indústria automobilística, autèntica ànima del sector secundari europeu.

Geely va tancar les seves instal·lacions entre el 26 de gener i el 25 de febrer a causa de la crisi del coronavirus, quan aquesta epidèmia atacava amb més força a Xina. Quan ha pogut tornar a l’activitat ho ha fet havent après una lliçó molt important i amb nous protocols i mesures de seguretat sanitària que la faran més forta en possibles nous brots d’aquesta o d’altres malalties i que ha volgut explicar en el seu blog corporatiu.

Les noves mesures sanitàries i de seguretat inclouen una anàlisi dels treballadors abans de començar el seu torn: una càmera que els escaneja en un mapa de calor corporal i en pren la temperatura. Si aquest escaneig previ detecta febre, els serveis mèdics de l’empresa entren en acció immediatament i la persona queda aïllada preventivament per evitar possibles contagis.

Però aquí no acaben els controls. Tots els treballadors passen dos controls corporals més durant el seu torn i, segons afirma Geely, els seus monitors són capaços de distingir una pujada sobtada de febre del calor corporal que expulsem quan suem a la feina.

A més, els cotxes dels treballadors són tractats preventivament amb sistemes de neteja que eliminen virus i bacteris dels neumàtics i baixos dels vehicles que entren a la fàbrica. Les manetes de les portes també són sanejades per equips de seguretat.

Dins de la fàbrica i de les oficines de Geely hi ha ampolles plenes de gel desinfectant i tots els treballadors han de netejar-se les mans seguint unes normes estrictes. Fins i tot hi ha dispensaris de gel desinfectant als ascensors, per evitar que un botó brut pugui ser una font de contagi per a la resta de personal.

Les noves mesures higièniques també fixen que tots els treballadors reben mascaretes i guants nous cada vuit hores. A més, es demana als operaris que treballin sempre amb el nas i la boca ben coberts. L’obsessió xinesa per evitar nous contagis és tal que fins i tot prohibeixen les reunions de més de tres persones i els treballadors han de mantenir sempre un metre –o més– de distància entre ells, fins i tot quan fan cua per escalfar el dinar al microones del menjador.

Per acabar, Geely assegura que els protocols i les mesures de seguretat (que molt probablement seguiran vigents durant un període llarg) han sigut eficients, ja que de moment no ha registrat cap cas nou de coronavirus en els seus més de 60.000 empleats.