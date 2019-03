La moto torna a fer bategar el cor dels aficionats

Amb la celebració del GP de Bahrain de F1 i el de l’Argentina de MotoGP, l’activitat a la competició del motor és intensa aquest cap de setmana. Però si el protagonisme se l’emporten aquesta vegada els grans asos de les dues disciplines, en pocs dies arribarà el torn dels aficionats, tant de les dues com de les quatre rodes, fora de la pista, a Barcelona. Dijous obrirà portes una nova edició del saló Viu la Moto, que no el feien des del 2017. Promogut per Fira Barcelona, aquesta mostra concentrarà cent vint expositors i quatre-centes marques al pavelló número vuit del recinte de Montjuïc. La demanda d’empreses participants ha crescut un 8,3% respecte a l’anterior edició, cosa que ha obligat a un increment de la superfície destinada a l’exposició fins als 32.500 metres quadrats.

Aquesta edició de la fira de la moto presentarà més de cinquanta models que arriben per primera vegada al mercat nacional. De tots, destaca la Triumph Thruxton TFC com a primícia mundial, i també altres models com la BMW R1250 R, la Ducati Panigale V4 S Corse, nous aquí, o, sobretot, la nova versió d’una llegenda com és la Yamaha Ténéré. Aquest és, probablement, el model més esperat d’aquesta mostra. La nova generació d’aquesta 700 representa el renaixement d’un model mític, creat per a l’aventura, tant per als deserts per on va ser concebuda -a propòsit de les primeres edicions del Dakar- com de les rutes d’asfalt més farcides de revolt i d’emocions.

La Yamaha serà una de les més de dues-centes motos que els visitants podran provar fins diumenge en diferents circuits i recorreguts que començaran a l’avinguda Maria Cristina de Barcelona, des d’on sortiran les rutes guiades per monitors professionals per tal de poder valorar el comportament de les novetats del mercat.

En aquest sentit, seran molt recomanables les proves que ofereixen marques com Kawasaki, SYM, Macbor i MV Agusta, entre d’altres.

El saló Viu la Moto també proposa als visitants la possibilitat de comprovar les sensacions que genera la conducció d’una moto elèctrica, una experiència encara desconeguda per a la majoria d’usuaris. Aquí, probablement, serà l’aposta de Silence -amb el model S01, el seu primer escúter destinat al consumidor final després de tota una etapa fent motos només per a grans corporacions- la més interessant de totes, ja que donarà l’oportunitat de conèixer els arguments que han convertit aquest fabricant català en el líder del segment al mercat local.

A més d’això, el saló Viu la Moto promou diversos espectacles d’acrobàcies de conductors especialistes, els anomenats stunts, com ara Emilio Zamora o Narcís Roca, i també exhibicions de trial a càrrec de pilots reconeguts com Marcel Justribó o Jordi Pascuet, que es faran a l’exterior del pavelló vuit. Els visitants també tindran l’oportunitat de gaudir de les emocions dels simuladors de conducció, conèixer exposicions monogràfiques dedicades a marques històriques, o participar en el sorteig d’un escúter cedit per Motos Bordoy.

En ocasió d’aquest saló, alguns representants del sector aprofitaran per fer actes professionals destinats a la reflexió del mercat del vehicle de dues rodes, encara que només sigui d’una manera testimonial, com va passar a la trobada endogàmica que han fet aquesta mateixa setmana en què van reiterar algunes propostes que, per conegudes, no van significar cap novetat: els ja sabuts beneficis de la utilització de la moto en ciutats com Barcelona, la necessària convivència amb altres mitjans de transport, la imprescindible i tòpica aposta per la seguretat viària, el paper de les administracions més enllà de la permanent necessitat d’explicar-ho que semblen tenir, o la repetició de propostes com la que va fer recentment el RACC, que vol impulsar la creació d’un carril per motos als accessos a la ciutat.

Montmeló reviu l'esperit de Montjuïc

I si a la muntanya barcelonina tot gira al voltant de les motos, a partir de divendres els cotxes amb més història assaltaran el traçat del Circuit de Barcelona-Catalunya en ocasió de la vuitena edició de l’Esperit de Montjuïc. Aquest esdeveniment s’ha convertit en l’espectacle de vehicles clàssics de competició més important del sud d’Europa.

Durant el cap de setmana, més de 300 vehicles amb molta història competiran distribuïts en nou categories diferents en tretze curses, que prometen grans emocions i molta nostàlgia, organitzades per l’Escuderia Targa Iberia.

De totes, la més interessant és la que servirà per donar el tret de sortida a una nova temporada de l’Endurance Racing Legends, promoguda per Peter Auto. Aquesta cursa, que compta amb 79 inscrits de tot Europa, reuneix cotxes molt interessants que han destacat pels seus resultats en curses de resistència, com les 24 Hores de Le Mans. Una oportunitat única per veure en acció autèntiques llegendes motoritzades de l’automobilisme esportiu.

Com a complement, la trobada del cap de setmana inclourà la segona edició de Classic Mania, un saló dedicat als cotxes vintage i als vehicles clàssics. Allà, els col·leccionistes tindran l’oportunitat de trobar les millors restauracions, recanvis, marxandatge i moltes més coses relacionades amb aquest món. Aquest serà també el marc del tradicional Concurs d’Elegància, que busca premiar el cotxe -i els seus ocupants- més llampants i distingits, en concordança amb l’època de cada vehicle.

L’Esperit de Montjuïc retrà homenatge a dos cotxes que enguany fan 50 i 60 anys respectivament, el Seat 1430 i el 850 Sport Spider, dos vehicles que mereixen un reconeixement d’aquesta dimensió. Els organitzadors volen que aquesta sigui una gran trobada per a tota la família, i per això han programat moltes més activitats més enllà de la pista i del pàdoc per entretenir tothom que vulgui anar a aquesta cita recomanable i ineludible que ja s’ha convertit en imprescindible.