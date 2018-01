Seat Ibiza dièsel: desmuntant arguments

Els defensors dels vehicles moguts per combustible dièsel acostumen a dir que no es pot generalitzar la condemna col·lectiva que s’ha instal·lat en contra d’aquest carburant. Per combatre la brama, defensen que els cotxes dièsel actuals no únicament continuen gastant menys que els de gasolina, sinó que emeten menys CO 2 . De les emissions de NOx no en diuen gran cosa. Recentment, Harald Krüger, president del BMW Group, ha declarat que abans de deu anys els dièsel igualaran les emissions d’aquestes partícules amb les dels motors de gasolina perquè, si bé el gruix de les inversions d’I+D que fan les marques va cap a l’electrificació, la digitalització i la conducció autònoma, immediatament després trobem les destinades a millorar els motors dièsel.

Alguns fabricants, com Seat -que és la marca que més ha crescut al 2017 a tot Europa, amb una facturació en els primers trimestres que s’acosta als 8.000 milions d’euros- diuen que el problema el generen els dièsel antics i que la prioritat ha de ser renovar el parc mòbil (que a l’Estat té una mitjana de 12 anys d’antiguitat), ja sigui amb models nous de gasolina... o dièsel. Ells mateixos posen l’exemple que l’Ibiza de fa 12 anys, que complia amb la normativa Euro IV d’emissions, contaminava tres vegades més que la generació que acaben de presentar, i que es regeix per l’Euro VI. Uns mesos després de treure al mercat la nova versió d’aquest cotxe, ara li ha arribat el torn a les declinacions de l’Ibiza -el segon vehicle més venut de Seat, després del León, i el líder del seu segment- que venen dotades amb motors dièsel.

La recessió del dièsel és evident. A l’anterior generació, el 60% de les vendes van ser de gasolina; per a la nova, s’espera que els clients que triïn aquest carburant siguin el 80%, i que els del dièsel caiguin fins al 18%; a més, naixeria un 4% nou que buscarà la futura alternativa moguda per GNC.

Les opcions mecàniques que ofereixen són tres, i totes parteixen d’un quatre cilindres 1.6, amb potències de 80, 95 i 115 CV que, segons la marca, es caracteritzen per ser més eficients i tenir un nivell d’emissions contaminants més baix. Les tres tenen en comú la utilització d’AdBlue, un sistema de depuració dels gasos contaminants que polvoritza un líquid majoritàriament compost per urea entre el tub d’escapament i el catalitzador. Aquest líquid l’haurem de reposar cada 20.000 km. Fer-ho és senzill, ja que va en un dipòsit de fàcil accés; només cal seguir unes determinades precaucions, perquè és tòxic i corrosiu. Gràcies a això, les emissions d’aquests propulsors es troben entre els 99 i els 102 g de CO 2 per quilòmetre.

El motor menys potent està disponible només amb canvi manual de cinc velocitats; el de 95 CV afegeix a això l’alternativa d’un DSG de set, mentre que el més vigorós n’equipa un de manual de sis.

Hem tingut ocasió de provar la versió més popular, la de 95 CV, i les sensacions van ser bones: poc soroll i escasses vibracions, tenint en compte que parlem d’un dièsel. Dinàmicament, res de nou que no coneguéssim, gràcies a la plataforma MQB-A0, que ofereix un bon nivell d’habitabilitat i una màxima seguretat, confirmada per les cinc estrelles Euro NCAP. En marxa, l’estabilitat de l’Ibiza ve donada per l’amplada de vies superior, pel gruix de les rodes i -sobretot- per aquest 33% més de rigidesa aportat per la nova carrosseria, feta en gran part amb acers d’alta resistència. Si això ho combinem amb la suspensió selectiva de l’acabat FR -un dels quatre possibles, segons la motorització triada-, la confiança que transmet és total.

Equipat amb detector de cansament, protector de vianants o cruise control actiu, la tecnologia incorporada és la més nova de la marca, com també acrediten els llums full led, la pantalla de 8”, el sistema d’àudio, el carregador inductiu per al mòbil o l’obertura i posada en marxa sense clau. Tot per un preu de sortida de 16.530 €, que amb diverses ofertes pot quedar en 12.760 €.

A punt la versió de gas de l’Ibiza

Encara no és a la venda, però ja admeten comandes de la versió més sostenible de l’Ibiza, la que combina un motor de gasolina 1.0 de tres cilindres i 90 cavalls amb la tecnologia híbrida de gas natural comprimit. Això vol dir que portarà l’etiqueta Eco de la DGT i que es beneficiarà de l’ajuda de 2.500 € a la compra que ofereix el nou pla Movalt, destinat a rejovenir l’antiquíssim parc mòbil espanyol.

Segons Seat, aquest cotxe permet fer 100 quilòmetres per només 2,81 euros, el que suposa un estalvi d’un 43,5% si el comparem amb la versió de l’Ibiza equipada amb el motor de gasolina 1.0 TSI, que és força eficient i estalviador. Aquest cotxe porta dos dipòsits: un per a la gasolina (40 l) i l’altre per al gas natural comprimit (13 l). Quan el segon s’acaba, que és el que tira prioritàriament del cotxe, passa a funcionar només amb gasolina fins que trobem un lloc per proveir-nos de gas. El preu de partida és de 17.110 € per a l’acabat Reference, però pot acabar sent de 10.910 € si seguim tots els condicionants de l’oferta (finançament, entrega d’un cotxe usat de més de 4 anys i bonificació del Movalt).

León Cupra R: situat als antípodes

Ja han arribat als concessionaris les primeres unitats de les 799 (40 per al mercat estatal) del cotxe de sèrie més potent de Seat. El León Cupra R està disponible amb canvi manual i 310 cavalls de potència, o amb l’automàtic DSG de sis marxes, amb 300 CV, totes dues amb tracció al davant. El model recull tota l’experiència de la marca en les diferents competicions on està present. Aquesta herència es trasllada als clients amb vocació més esportiva, que busquen un producte molt exclusiu.

A Seat han modificat les suspensions d’aquest cotxe, que cada vegada és més radical, i han introduït canvis en el disseny de la carrosseria, la qual cosa els ha permès millorar la càrrega aerodinàmica. La part exterior del vehicle presenta noves peces fetes amb fibra de carboni i una decoració específica amb detalls ressaltats en color coure i negre que li atorguen un aspecte força agressiu i diferent de les versions més convencionals del model de més èxit comercial de la marca.

El preu de partida inicial és de 44.585 € per al manual; l’automàtic val gairebé 2.000 € més. Si triem la pintura mat, cal afegir-hi 2.680 € addicionals.