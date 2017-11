Seat Arona: arriba en el moment adequat

Tants caps, tants barrets. I tants SUV, hi podríem afegir. En l’últim mes he provat cinc cotxes nous que responen a aquesta tipologia de vehicles. Estan tan de moda, són de tanta actualitat, que costa trobar coses diferents per explicar sobre els models més venuts del moment. Els donaré dues dades que expliquen que si les marques aposten per aquesta mena de cotxes no és perquè sí. Segons Seat, en sis anys els SUV multiplicaran per set el volum de vendes a Europa, i a l’estat espanyol els SUV urbans creixeran deu vegades més des d’ara fins al 2020.

Quan la marca catalana va treure al mercat l’Ateca els van criticar que arribaven una mica tard al segment C dels crossovers. Les vendes que estan obtenint amb aquest model són espectaculars (a l’octubre van vendre un 23,3% més que el mateix mes de l’any passat) i superen les previsions més optimistes.

Ara ataquen un altre subsegment dins dels SUV: el dels urbans, el B, ocupat per cotxes una mica més petits, i ho fan amb l’Arona, el segon model totalment nou que han presentat enguany. Seat ha encertat plenament aquesta vegada amb el moment de treure’l. Això sí: el repte no és senzill, tot i que l’aposta és més que sòlida. Aquesta part del pastís va molt buscada. Fa pocs dies us parlàvem en aquestes mateixes pàgines d’un d’aquests protagonistes, el Hyundai Kona. Però n’hi ha molts més: Renault Captur, Peugeot 2008, Nissan Juke, Kia Stonic, Citroen C3 Aircross, Opel Crossland, Fiat 500 X, Ford Ecosport, Mazda CX-3... La llista és llarga, i l’objectiu, el mateix per a tots ells.

Després de diverses presentacions estàtiques, hem tingut l’oportunitat de provar aquest cotxe que, com l’Ibiza, també aprofita la plataforma MQB A0, així com la mateixa gamma de motors. I el primer que hem de dir és que ens ha agradat molt.

L’Arona és un cotxe per a la ciutat, però que també farà el seu paper molt dignament si el traiem per la muntanya. El disseny està inspirat en l’Ateca, i respon a la filosofia Cross Concept, que se sustenta sobre tres pilars: rodes grosses, visió de conducció elevada i gran amplitud interior.

Estèticament és un cotxe que fa patxoca. Inicialment el podem tenir en sis colors, que podem combinar amb opcions bicolor per al sostre, segons la versió triada. Tot plegat fa que puguem escollir entre seixanta-vuit possibilitats cromàtiques; un ventall interessant per a la seva personalització.

Els nivells d’acabats són el Reference Plus, l’Style, l’Excellence (que significa el punt màxim de la gamma) i l’FR, amb un frontal específic en concordança amb una personalitat més esportiva.

Un cop som a dins no sorprèn, perquè el lloc de conducció i tota la part frontal són els mateixos que podem trobar a l’Ibiza. De tota manera, l’any vinent aquest cotxe equiparà un quadre digital d’instruments d’alta resolució que ja tenim ganes de veure. Els acabats i els detalls aporten una gran funcionalitat a tot l’habitacle, amb dispositius com l’Amazon Alexa (servei de veu interactiu) o un sistema d’àudio amb sis altaveus i 300 W de potència.

De moment aquest cotxe està disponible des del mes passat amb tres opcions de motors de gasolina (de 95, 115 i 150 CV) i dues de dièsel (95 i 115 CV), i més endavant n’arribarà una de TGi (90 CV) de CNG (gas natural comprimit) que, combinat amb un motor tèrmic de gasolina, permetrà fer cent quilometres per només 3 euros de despesa.

Hem tingut ocasió de provar els motors de gasolina de 90 i 150 CV. El primer es quedava una mica curt en segons quines rutes, però hem de tenir en compte que el seu hàbitat natural és la ciutat. El segon ens va convèncer molt més, sobretot amb l’acabat FR, que permet ajustar la suspensió endurint-la, fet que li proporciona un caràcter bastant més sòlid en carreteres amb molts revolts.

Un altre dels arguments força interessants d’aquest cotxe (més enllà d’un preu extraordinari de llançament) és la garantia de quatre anys que dona Seat, que inclou el manteniment i l’assistència en carretera. Ens farem un fart de veure l’Arona circulant, ja que és un cotxe pensat per reforçar el liderat en vendes de la marca, sobretot entre els clients particulars.