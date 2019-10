SYM HD 300: per anar còmode més enllà de la ciutat

Les motos de 125 cc, sobretot els escúters, són les dominadores del mercat. Són fàcils de conduir, i el fet de poder-les portar amb la simple convalidació sense cap examen del carnet B -el que permet portar cotxes- les fa molt populars. Però també tenen alguns inconvenients, com una potència i prestacions limitades que en condicionen l’ús més enllà de les ciutats, per carretera. Aquestes mancances queden superades amb les motos de més cilindrada, i entre aquestes destaquen les de 300 cc, que cada cop tenen més acceptació perquè ofereixen un rendiment superior sense que això suposi un increment de la mida o el pes. Això sí: per conduir-les cal tenir el carnet A2.

Aquest tipus d’escúters més grossos han tingut una acollida molt notable entre usuaris amb una experiència prèvia important en la conducció de motos de gran cilindrada, que per motius diversos han optat per aquesta mena de vehicles per substituir els models més clàssics de cubicatge superior, i que havien utilitzat fins fa poc. Justament pensant en aquest públic, SYM ha tret l’HD 300, que ve a ser una interpretació nova del City Cruiser que ja van llançar el 2004.

Aquest escúter de roda alta, de 16’’, enfocat a una mobilitat urbana diària i també a desplaçaments de curta i mitjana distància, presenta un disseny molt elegant, amb diversos acabats cromats, llums full led i, sobretot, un xassís completament refet, construït en forma multitubular i d’acer. Precisament aquest últim aspecte és, probablement, el que ens ha agradat més del vehicle, ja que el bastidor amb un disseny totalment nou fa que el comportament dinàmic de l’HD 300 sigui molt més semblant al d’una motocicleta que no pas al d’un escúter.

El fet d’equipar una roda alta, la posició de conducció una mica més elevada que adquirim gràcies al nou seient -molt elegant, amb una exquisida terminació en cuir de color tabac- i l’arquitectura d’aquest xassís són la clau d’un caràcter que genera sensacions molt agradables, sobretot quan conduïm per carreteres amb força revolts, i com més ràpids siguin, millor, tot i que no és especialment lleugera. El comportament dels frens, reforçat amb el sistema ABS, és impecable, i els dels amortidors és correcte, amb algunes reaccions millorables, sobretot pel que fa a la capacitat d’absorció. El forat sota el seient, de 38 litres de capacitat i sense cap mena d’il·luminació, permet guardar-hi un casc integral amb comoditat, i algun objecte més, però no dos cascos grossos.

Les principals pegues que hem trobat a aquest escúter, però, són: d’una banda, que no disposi de plataforma plana, i de l’altra, l’espai reduït que deixa el túnel central per posar-hi els peus... sobretot als que els tenim grossos, una característica que ens obliga a conduir una mica eixarrancats. Els avantatges de la plataforma plana -col·locació dels peus molt més còmoda, aplom en la posició de conducció i, sobretot, la possibilitat de poder portar-hi algun objecte en els trajectes relativament curts- són tan evidents que renunciar-hi, com fa aquesta moto, és un clar desavantatge en relació als seus rivals més directes; sobretot l’excel·lent Honda SH 300, ja que la desfasada Piaggio Beverly no li fa cap mena d’ombra i tampoc té la plataforma plana.

Com a contrapartida, a més d’aquest extraordinari comportament de marxa, l’HD 300 té moltes més virtuts, començant per la suau però vigorosa resposta del motor (de 27 CV i que ja coneixíem del model Cruysim) i seguint per la gran quantitat de petits detalls i acabats que incorpora, que transmeten una sensació de gran qualitat, com ara la petita guantera que porta darrere l’escut frontal, amb una connexió USB per carregar el mòbil o connectar-hi un navegador.

El preu també és un altre gran argument a favor: 4.499 €, que inclouen cinc anys de garantia -com fa Motos Bordoy amb totes les seves motos de més de 50 cc- i un any d’assegurança a tercers gratuïta, ampliable a una cobertura total per a un petit suplement.

Amb la total garantia de Sanyang i Motos Bordoy

La marca SYM, distribuïda aquí a través de la xarxa de l’empresa catalana Motos Bordoy, pertany al grup taiwanès Sanyang Motors, un dels deu fabricants d’automoció més importants del món. Aquest conglomerat porta més de 60 anys funcionant i produeix molts productes: motos, però també cotxes, autocars, camions i vehicles militars.

Sanyang ha fabricat models per encàrrec de marques tan sòlides com Honda, Hyundai, KIA o Bombardier. La marca SYM porta al mercat espanyol quinze anys, i durant aquest temps ha despatxat més de 70.000 motos.

L’any passat van vendre deu mil escúters a l’Estat, amb un creixement de les matriculacions d’un 21% en comparació amb l’exercici anterior, cosa que els situa a la cinquena posició del rànquing, darrere d’Honda, Yamaha, Piaggio i Kymco. Dels seus models, els que han tingut una millor acollida són el Symphony, el Jet 14 i el Fiddle, tots tres de 125 cc.

F itxa tècnica

PREU: 4.999 €

MOTOR: 1 cil., 4T, 278 cc

POTÈNCIA: 27 CV a 7.750 RPM

CANVI: Variador automàtic CVT

POSADA EN MARXA: Elèctrica

AMORTIDORS: Forquilla al davant i dos amortidors al darrere

FRENS: Disc amb doble pinça i ABS davant i darrere

PES: 174 kg

DIPÒSIT: 10 litres

Molina, més Ferrari

que mai

El pilot de Lloret de Mar Miquel Molina correrà tota la temporada del campionat mundial de resistència WEC , 2019-2020, com a pilot oficial de Ferrari. El català pilotarà un dels dos 488 GTE de l’escuderia AF Corse, on substituirà el britànic Sam Bird i farà equip amb l’italià Davide Rigon. Molina ja porta dues temporades corrent amb Ferrari, després d’haver sigut pilot oficial Audi al DTM alemany.

Un nou ‘safety car’

Basat en l’última versió del BMW 8 Competition, que dona 625 cv de potència, la marca ha preparat un nou cotxe de seguretat per a les curses del Mundial de MotoGP que ja fan servir als Grans Premis celebrats després de la pausa de l’estiu. BMW subministra els cotxes que fa servir Dorna a les curses de MotoGP des del 1999. Aquest cotxe és capaç d’accelerar de 0 a 100 km/h en 3,2 segons.