SUV, monovolum o turisme: quin és el millor cotxe per marxar de vacances?

Els SUV o totcamins són cada cop més populars al nostre país: ja representen gairebé el 40% de les noves matriculacions, i la tendència al creixement sembla consolidar-se en un mercat cada cop més propici a l’aterrament d’aquests vehicles.

Val a dir que els SUV poden ser útils per realitzar petites incursions fora de l’asfalt per pistes en bon estat, i gràcies a la seva major alçada lliure poden pujar amb facilitat obstacles urbans com ara voreres, sots, clots o ressalts. Ara bé, els totcamins o SUV no són autèntics 4x4 o totterrenys, i la majoria ni tan sols disposen de sistemes de tracció integral, electrònica modificada per millorar la tracció fora de l’asfalt o neumàtics adequats per un ús ‘off-road’ intensiu.

En aquest sentit els SUV no milloren gaire les prestacions, capacitat i habitabilitat dels monovolums. Ara fa uns anys que els monovolums han perdut protagonisme al mercat, però la seva versatilitat els fa especialment indicats per desplaçar-nos amb espai i comoditat amb família, mascotes, equipatge i amics, molts cops amb millors registres de consum de carburant que els totcamins i generalment a un preu de compra o lloguer sensiblement inferior al dels cotxes de moda.

Per últim sempre podem optar per un turisme convencional. Els vehicles compactes disposen de maleters prou amples per parelles o famílies amb una criatura, mentre que les berlines representen el turisme per excel·lència, on comoditat, espai i prestacions es donen la mà en un segment que, malgrat tot, no ha deixat de perdre pistonada durant els darrers anys.

Les berlines consumeixen menys que els SUV i els monovolums, tenen millors prestacions dinàmiques i fins i tot presenten preus de compra, rènting o de lloguer més atractius que els dels totcamins.