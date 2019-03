MWC: ordinadors que diuen que són cotxes

Aquest dilluns Dieter Zetsche, el president del grup Daimler-Benz, estava força content a Barcelona. El Doctor Z, com se’l coneix, deixarà el càrrec al maig, després de tretze anys com a màxim responsable d’aquest consorci i de més de quaranta vinculat al grup automobilístic. Apassionat de la F1 com és, celebrava que la setmana abans els cotxes de l’estrella haguessin estat capaços de fer més voltes que ningú al Circuit de Catalunya en ocasió de la primera tanda d’entrenaments de la pretemporada 2019, que es va acabar ahir amb nous èxits del cotxe fet a Brackley. Però, més que la fiabilitat acreditada pel monoplaça campió, el que més va agradar a aquest executiu va ser que la majoria de furgonetes negres que aquests dies l’han transportat per la ciutat -a ell i als diferents assistents al Mobile World Congress- fossin de la seva marca. Una acció de branding molt bona, i en camp contrari... que puntua doble. I és que si algú “juga a casa” al MWC són Seat i Nissan, que han tornat a protagonitzar un paper destacat en aquest congrés.

Seat, Nissan i el futur

Els representants del fabricant japonès van explicar que actualment col·laboren amb més de 230 agents - start-ups, universitats, centres tecnològics, clústers, inversors, etc.- per innovar en les operacions industrials que fan des de la factoria de Barcelona a través del programa d’innovació tecnològica que coordinen des del laboratori que la marca té a París. Aquests desenvolupaments van encaminats cap a reptes com la construcció de vehicles de zero emissions, cotxes autònoms i, sobretot, la connectivitat, que no és només un argument de vendes per als fabricants de cotxes, sinó una necessitat i, especialment, la clau per a la conducció autònoma. Com ja vam explicar dimarts a l’ARA, a més de la presentació del concept car Minimó, Seat ha mostrat diverses iniciatives aquesta setmana per millorar la mobilitat, sobretot en trajectes curts dins de les ciutats. Aquest any crearan una software house a Barcelona, per la qual pensen contractar cent professionals per impulsar noves opcions de negoci en l’àmbit de la digitalització de l’automòbil.

En el marc del MWC, a més d’aprofundir i fer demostracions de les possibilitats que ofereix la comunicació 5G a la circulació diària, també han anunciat un acord amb IBM per fer el Mobility Advisor, una aplicació que recomana la millora manera d’arribar a una destinació analitzant diferents opcions de mobilitat a l’abast del ciutadà, privades, públiques o compartides. Està clar que, com va dir Satya Nadella -la CEO de Microsoft, en la conferència que ha fet aquests dies a Barcelona, i a la qual va assistir, entre d’altres, el mateix Zetsche-, “el cotxe és un ordinador”. El 40% dels components d’un vehicle són d’origen informàtic i, per tant, les aliances entre els constructors de cotxes i els grans especialistes en ordinadors són un fet necessa1ri.

Al Mobile, Ford va anunciar dues noves aplicacions per a telèfons intel·ligents, Sygic Truck Navigation (pensada per a conductors de vehicles comercials) i What3Words, que permet als usuaris localitzar llocs determinats fent servir només tres paraules. I si hi ha fabricants que es vanten que plataformes musicals com Spotify ja estan integrades als seus sistemes, els de la marca de l’oval han anunciat un pacte amb Tidal, la seva gran competència, que ofereix una qualitat de reproducció digital màxima. Segons Volkswagen, l’any vinent pràcticament tots els cotxes de la marca estaran connectats a través de la seva plataforma digital We, que han donat a conèixer aquesta setmana a la fira de l’Hospitalet.

Molt més que mobilitat

La iniciativa els permet evolucionar de ser un fabricant de cotxes a convertir-se en un proveïdor de serveis de mobilitat, tota una declaració d’intencions que ens defineix cap a on van les intencions de les marques de tota la vida. VW We és un “ecosistema d’aplicacions” que, de moment, a l’estat espanyol ofereix ja We Park, que permet als usuaris buscar i pagar un lloc per estacionar el cotxe de manera pública o privada; We Deliver, que ajuda empreses de repartiment a obrir amb un codi el maleter d’un cotxe aparcat i dipositar-hi a dins una compra feta online pel propietari, o We Experience, que assimila els gustos i preferències del conductor del vehicle per anar-li fent recomanacions puntuals en funció dels llocs per on circuli. A BMW no s’obliden que el més important dins d’un cotxe són els seus ocupants. I per això han proposat una combinació de comandaments de veu, controls gestuals i reconeixement de la mirada per interpretar com vol interactuar el conductor amb el seu cotxe. L’empoderament digital del conductor, vaja.