Hyundai Tucson: un SUV ple de sentit comú

El Tucson és el model més venut de Hyundai no únicament a Espanya, sinó també a tot el món des que el van presentar l’any 2004. Des del 2015 fins l’any passat havien venut més de 600.000 unitats de la tercera generació d’aquest cotxe (de les quals, 390.000 es van despatxar al mercat europeu).

Però aquest no és l’únic motiu que fa que aquest model que ara arriba a la quarta generació sigui el més important per al constructor coreà. El Tucson, concebut i desenvolupat a Alemanya, el fabriquen a la República Txeca, i pertany al segment SUV-C.

Aquest és el tercer cotxe que conforma la gamma dels polivalents d’aquesta marca, juntament amb el Kona i el Santa Fe; dos models que recentment també han estat remodelats i dels quals aviat n’apareixeran les versions més sostenibles, mogudes per motoritzacions híbrides o totalment elèctriques, com és de suposar que també acabarà passant amb el Tucson.

Modificacions a l’exterior

Al disseny exterior d’aquest cotxe de Hyundai no trobarem grans canvis estètics en relació amb la generació anterior. Al davant, els més importants afecten la graella, les òptiques i els para-xocs; al darrere trobarem llums i òptiques totalment remodelades, una nova sortida per al doble escapament i canvis en el paracops. El disseny del lateral d’aquest cotxe defineix un millor dinamisme del conjunt, en part gràcies a la utilització de llandes noves, amb mides que van de les 16 a les 19 polzades. Aquesta carrosseria està disponible ara en onze colors diferents.

A dins destaca la utilització de nous materials tous i la nova pantalla flotant de vuit polzades que presideix tot el davantal. Elements com els seients calefactats i ventilats ens aporten una sensació de més qualitat en un habitacle prou confortable que podem decorar amb tres colors possibles, dels que destaca com a novetat un bordeus molt elegant. A dins podem trobar detalls com el carregador inductiu per als telèfons mòbils, o la presa per dispositius USB a l’abast dels ocupants de la banqueta posterior.

L’increment de l’espai es fa evident amb la capacitat del maleter, de 513 litres, que poden arribar als 1.503 litres amb els seients abatuts.

A la prova dinàmica que vam fer per carreteres del centre de Castella ens va agradar molt el comportament de la nova caixa de canvis de vuit velocitats que fa que el cotxe sigui més eficient, gasti menys i tingui menys emissions, a banda -lògicament- de millorar les prestacions de tot el cotxe.

També ens va satisfer el comportament de la tracció integral HTRAC, vista en la gamma dels Gènesis i que recentment també hem provat en la nova reinterpretació del Santa Fe.

Les principals novetats de les motoritzacions disponibles són el nou CRDI 2.0 de 185 cavalls, amb aquesta caixa de canvis comentada, en combinació amb una bateria de 48 volts que transforma el cotxe en un híbrid lleuger. El principal avantatge d’aquest propulsor és de tipus econòmic, ja que l’impost de matriculació que li correspon és de només un 4,5%, tot i que no disposa de l’etiqueta Eco, com li hauria tocat abans de l’entrada en vigor de la WLTP, la nova normativa que regula les emissions i el consum dels automòbils que va entrar en vigor a tot Europa a finals del tercer trimestre de l’any passat.

Hyundai ha anunciat que l’any vinent hi haurà una versió híbrida d’aquest vehicle que es combinarà amb un motor de gasolina.

També és nou el motor 1.6 dièsel Smartstream, que podem trobar en potències de 115 o 136 cavalls. El Tucson pot equipar els ja coneguts motors 1.6 gasolina, de 132 cv, o l’alternativa de 177, disponible amb tracció 4x4 o només a l’eix del davant.

El nou Hyundai compta amb un paquet molt complert de seguretat, que engloba fins a vuit dispositius diferents. Pel que fa a la tecnologia, cal destacar la nova càmera de 360º, les àmplies opcions de connectivitat, o el navegador amb pantalla de vuit polzades.

El Tucson, que estarà a la venda al setembre, ha ajudat Hyundai a assolir l’objectiu marcat de 62.000 cotxes venuts a Espanya el 2018.