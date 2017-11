Hyundai Kona: una aposta decidida pels SUV “petits”

Les vendes de Hyundai a l’Estat no paren de créixer. Des del començament de l’any ja ho han fet un 8,5%. La situació apunta que arribaran amb facilitat a les 55.000 unitats despatxades que s’havien plantejat per al curs present. I una part d’aquest èxit es deu a la gamma de vehicles SUV que té la marca, amb models en tots els subsegments d’aquest mercat: Tucson, Santa Fe i Grand Santa Fe.

El nou Kona, que acaben de presentar, pertany al SUV-B, el més competit del mercat, amb productes tan estratègics com el nou Seat Arona, el Citroën C3 Aircross, el Renault Captur, el Fiat 500 X i el Peugeot 2008, que amb un 15,3% de les vendes encapçala aquesta part del pastís.

El retrat robot del segment ens explica que un 47% dels cotxes que es despatxen actualment tenen motor de gasolina, un 44% dièsel i la resta són híbrids. Aquest dibuix també ens ensenya que un 75% van equipats amb canvis de marxa manuals, tot i que les opcions automatitzades creixen a molta velocitat.

D’acord amb aquest perfil en la demanda dels consumidors, la marca Hyundai ha creat aquest cotxe que porta el mateix nom que una de les illes més populars de Hawaii, i que tindrà un paper fonamental en els plans econòmics de la marca perquè, en un any natural, esperen vendre’n entre 12.000 i 14.000 unitats a Espanya.

El Kona és un cotxe de mides generoses, més gran del que aparenta -que ja ho és força- i amb una certa generositat d’espai a les places posteriors. Del seu disseny en destaca la graella frontal de panell, i un aspecte força musculós que ve donat, en part, pels passos de roda, molt destacats sobre el perfil de la carrosseria.

Diferents acabats

Els acabats de la marca s’agrupen en quatre versions que comencen a partir de l’Essence, segueixen amb la Klass i la Tecno -que concentraran el 90% de les vendes- i acaben amb la Style, que és la més completa i sofisticada de la gamma, i l’única que admet la tracció integral.

Altres detalls de l’aspecte d’aquest cotxe són la possibilitat de disposar de carrosseria bicolor, amb el sostre de color negre o gris safir, combinable amb deu colors diferents per a la planxa i tres per a l’interior.

Pel que fa a les motoritzacions, de moment el venen amb dues de gasolina amb sobrealimentació, de 120 i 177 cavalls, respectivament. A la primavera s’hi afegiran les dues opcions dièsel previstes, de 115 i 136 cavalls, i ja de cara a l’estiu se n’esperen dues versions 100% elèctriques, que només es diferenciaran per la capacitat d’una bateria que permetrà 350 o 500 quilòmetres d’autonomia. En aquest últim cas estem parlant d’un motor de 150 kW, l’equivalent a uns 204 cavalls de potència, que promet unes sensacions que ja ens delim per provar.

De moment no està previst que hi hagi cap versió híbrida del Kona, una decisió que contrasta amb la línia apuntada per les tres versions del Ioniq, que estan obtenint unes vendes que a Hyundai valoren com a molt satisfactòries.

La prova

Un cop a dins ens ha agradat força el display heads-up, una pantalla sobre la qual el conductor veu projectada la informació relativa al vehicle necessària a cada moment.

Vam tenir ocasió de provar el motor 1.0 de tres cilindres. Una vegada en marxa ens va agradar força el comportament d’aquest propulsor, amb una potència suficient per als reptes raonables que li vam proposar. Això sí: el fet de ser un motor petit el fa una mica sorollós (des de l’interior) quan li busquem les pessigolles. Esclar que sempre podem optar per apujar el volum provinent de l’espectacular sistema d’àudio Krell, amb vuit altaveus.

Dinàmicament, el comportament del bastidor i, sobretot, de les suspensions dona més confiança i aplom quan circulem amb el programa Sport -que també endureix la direcció assistida- que no pas amb el més adequat per a una conducció relaxada.

Un dels grans arguments del cotxe és el preu de llançament. En la versió d’entrada, l’Essence, combinada amb aquest motor d’1.0 que vam tenir ocasió de provar, i que ja ve molt equipada de sèrie amb nombroses ajudes a la conducció, els 18.990 € de preu tarifat tenen una rebaixa de 5.000 € depenent d’uns quants condicionants, que el converteixen en una alternativa a considerar. El nou SUV de Hyundai està de Kona.