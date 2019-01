Fiat 500 X: I tant que hi ha algú a casa

El DeLorean era una màquina del temps en forma de cotxe que el doctor Emmet Brown (Christopher Lloyd) posava a disposició de Marty McFly (Michael J. Fox) a la pel·lícula Tornada al futur, del 1985. Trenta-quatre anys després, Fiat -una marca que sempre ha mantingut una relació molt estreta amb el cinema- utilitza la música i les imatges d’aquell extraordinari film de Robert Zemeckis per promocionar el llançament d’una nova interpretació del 500 X, un crossover totalment italià que representa el tercer integrant de la família dels 500, juntament amb el model inicial i el 500 L.

L’any passat el 500 celebrava el seixantè aniversari. Aquest ha estat un model molt important per la casa torinesa. No únicament als inicis de la seva comercialització, sinó sobretot des que van decidir tornar-lo a fabricar, ja que el revival d’aquell model tan simpàtic va suposar una alenada d’aire fresc per a l’economia de la marca en un moment crucial de la seva història, i quan començava a trontollar més.

L’any passat, Fiat va vendre 360.000 unitats de les diferents versions del 500, i el 2018 encara ha funcionat millor. Aquest cotxe s’ha situat com a líder de vendes en el seu segment a onze països. A Espanya, i a tres mercats europeus més, s’ha posicionat entre els tres més venuts d’aquesta part del mercat.

La nova interpretació del 500 X són, en realitat, dos cotxes en un. El primer te una orientació més urbana, i el segon és més cross, amb unes capacitats off-road per als usuaris que vulguin fer-lo servir puntualment més enllà dels recorreguts asfaltats, tenint clar, això sí, quines són les seves limitacions. El disseny del 500 X li marca un caràcter més contundent, més robust, amb més capacitat per suportar determinades exigències en la conducció.

Si analitzem en profunditat els principals canvis introduïts trobarem que els fars són completament nous, tant al davant com al darrere, i que utilitzen la tecnologia full led que assegura una millora de la visibilitat en un 25%; els para-xocs també han estat modificats completament.

A dins l’habitacle és força diferent. A Fiat han fet un bon treball per millorar-ne la comoditat, tot i que la capacitat d’embolcallar-nos dels seients no ens va acabar de convèncer. Els comandaments son més ergonòmics, i s’aprecia notablement l’esforç realitzat en el volant totalment nou, així com el bon gust en la selecció dels materials i els colors emprats. Pel que fa als motors, el grup FCA ha fet evolucionar contínuament tant els seus propulsors dièsel -més sostenibles que mai- com els de gasolina, coneguts com a Fire. Entre les set motoritzacions disponibles per al nou 500X voldríem destacar les dues Firefly, que són sobrealimentades: la de tres cilindres, que ofereix 120 cavalls de potència, i la de quatre, que en lliura 150.

Des del punt de vista dinàmic hem tingut oportunitat de fer força quilòmetres amb aquest cotxe, amb les dues motoritzacions que abans hem comentat. La primera ens ha convençut notablement, sobretot per a un ús urbà i per fer desplaçaments no gaire llargs. La segona l’hem pogut provar en tota mena de carreteres, i també en conducció off-road, i els resultats han estat prou satisfactoris. Quan anàvem per pistes ens va agradar la posició de conducció, que permet una visió una mica elevada que ajuda a anticipar-nos a les irregularitats que podem anar trobant al terreny. El comportament d’aquest motor és prou alegre, tant que potser ens va engrescar una mica massa fins a col·locar en situació d’estrès la suspensió del davant, una mica justeta si la posem a prova en una situació més al límit, per a la qual no està pensat aquest cotxe, ni convé provar-ho.

El nou Fiat 500X l’ofereixen en quatre nivells d’acabats, i amb un preu molt interessant de partida, ja que es manté el mateix que tenia en la generació anterior.

Entre l’equipament de sèrie que munten totes les versions, a destacar el sistema de reconeixement de senyals i l’avisador de velocitat i de canvi de carril. Una bona aposta comercial per part de la marca italiana, que continua oferint quatre anys de garantia com a argument addicional de compra per un cotxe que viatja a través del temps. Això sí, una mica més a poc a poc que el DeLorean.