DirtyCarArt, la nova “Arte Povera”

A mitjans dels anys 60 del segle passat va mplosionar un estil anomenat “Arte Povera”. Aquest fou un corrent cultural europeu que volia contrarestar l’excessiva fredor i mercantilització del món de l’art tot utilitzant materials pobres com sorra, pedres o branques. D’aquell moviment van sobresortir artistes com els italians Piero Manzoni, Michelangelo Pistoletto i el grec Jannis Kounellis.

Una publicación compartida de Nikita Golubev (@proboynick) el Ene 28, 2018 at 1:38 PST

Mig segle després un artista rus anomenat Nikita Golueb ha decidit realitzar les seves obres utilitzant cotxes bruts -plens de fang, terra o pols- per fer les seves creacions artístiques, del tot efímeres però inmortalitzades per la fotografia i publicades al seu perfil d’Instagram, on acumulen milers de ‘likes’ i ja té uns 50.000 seguidors.

Tot i que pugui semblar senzill, el procés creatiu de Golueb és més complexe del que sembla a primer cop d’ull: l’artista prepara expressament la carrosseria del cotxe embrutant-lo per donar la textura i consistència necessària per elaborar la seva proposta artística.