Un de cada quatre cotxes catalans no podrà circular per Barcelona a partir de l’1 de gener

La DGT i Faconauto –patronal dels concessionaris espanyols– han publicat les xifres de turismes i totterrenys que formen part del parc mòbil actual del Principat, amb un resultat sorprenent i contundent: el 27,85% dels vehicles matriculats a Catalunya no disposen de cap mena de dispositiu ambiental, i no podran circular pels carrers de Barcelona durant els dies feiners en horari laboral. Els vehicles afectats són els cotxes amb motor de gasolina anteriors a l’any 2000 o dièsel a partir del 2006, qualificats de molt contaminants pel seu nivell d’emissions.

Val la pena recordar que els cotxes sense cap mena d’etiqueta són els responsables del 70% de les emissions de NOx i altres partícules nocives per a les persones als nuclis urbans del país, i suposen un problema ambiental per poder intentar assolir els objectius europeus en matèria de canvi climàtic i de contaminació.

El parc automobilístic català està envellit, tal com demostra el fet que el 32,91% del parc mòbil del país disposi de l’etiqueta B de color groc, que correspon a vehicles força veterans amb motors gasolina entre els anys 2000 i 2006 o dièsel entre els anys 2006 i 2014.

Per la seva banda, l’etiqueta C de color verd representa el 29,35% del parc mòbil actual, i agrupa els cotxes de gasolina matriculats a partir del gener del 2006 i dièsel a partir del 2014.

Els cotxes híbrids, de gas natural (GNC) o de gas liquat de petroli (GLP) poden rebre l’etiqueta ECO, però només suposen l'1,48% del total del parc mòbil català, una xifra que –això sí– se situa per damunt de la mitjana espanyola. Els cotxes amb l’etiqueta 0, corresponents a cotxes elèctrics o d’hidrogen de zero emissions, tan sols suposen el 0,13% del parc automobilístic català, perquè el preu d’aquests cotxes és encara prohibitiu per a una bona part de la població catalana.

En aquest sentit, el comunicat de la patronal Faconauto proposa que els governs autonòmics treballin plegats amb l’executiu presidit per Pedro Sánchez per ajudar els particulars a renovar el parc automobilístic en el procés de transició energètica del sector automobilístic.