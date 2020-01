L'escàndol del dièsel verd esclata a Itàlia

Ara fa un any la companyia italiana Eni va anunciar que començaria a produir un nou combustible dièsel més ecològic anomenat dièsel verd i que tindria un impacte ambiental molt inferior al del dièsel convencional. Aquest tipus de combustibles, obtinguts en unes biorefineries específiques, utilitzen residus orgànics i vegetals per produir una sèrie de combustibles avançats com els anomenats biohidrocarburs. Un d’aquests combustibles teòricament menys contaminant és l’HVO (oli vegetal hidrotractat), que alguns fabricants i empreses energètiques han volgut veure com una alternativa molt atractiva per als motors dièsel.

La refineria italiana Eni va anunciar ara fa uns anys que la seva planta de Venècia (que estava en perill de desaparèixer) començaria a fabricar dièsel verd a partir d’oli vegetal i de biomassa, amb un component renovable del 15% d’origen vegetal, cosa que en teoria feia que el seu combustible fos un 5% menys contaminant en comparació amb el dièsel convencional.

Però aquesta setmana les autoritats italianes han imposat una multa de 5 milions d’euros a Eni per publicitat enganyosa en la promoció i venda del seu dièsel verd, anomenat Diesel+ a Itàlia, ja que segons les autoritats italianes aquest combustible “no ajuda a reduir les emissions” ni “és beneficiós per protegir el medi ambient”. Els estudis de les autoritats italianes conclouen que el dièsel verd “ni tan sols és 100% renovable”, tal com defensava i publicava l’empresa.

Precisament el dièsel és al centre del debat a Itàlia, ja que aquesta setmana l'Ajuntament de Roma ha decidit prohibir la circulació de tots els cotxes dièsel (fins i tot els més nous) de 7.30 a 10.30 h i de 16.30 a 20.30 h els dies feiners com a mesura per combatre l'alta contaminació que ha patit la capital italiana aquests últims dies.