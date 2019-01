El dièsel toca fons a Catalunya

En tot el segle XXI el dièsel mai havia estat tan tocat a Catalunya. De fet, aquest 2018 els cotxes dièsel han tocat fons al mercat català, amb només 52.027 matriculacions de cotxes dièsel nous, cosa que suposa un 28,1% del total i una caiguda del 37,41% respecte a les xifres del 2017, quan a Catalunya es van vendre més de 83.000 cotxes dièsel nous. Queden lluny els anys daurats del dièsel, quan les vendes anuals de vehicles amb aquest combustible superaven de llarg les 100.000 matriculacions.

Aquest canvi de paradigma va acompanyat d’un important increment dels cotxes amb combustibles alternatius (GLP, GNC, hidrogen, híbrids, híbrids endollables o PHEV i elèctrics), que han crescut un 26% a Catalunya al llarg del 2018, fins a arribar a un total de 18.237 noves matriculacions i representar gairebé el 10% dels vehicles nous al Principat.

Però la gasolina és la gran beneficiada de la davallada dels cotxes dièsel. Durant el 2018 es van matricular a Catalunya un total de 114.841 cotxes de gasolina nous, cosa que representa un 62% del total. Aquesta realitat explica en part l’augment d’emissions de CO 2 a l’atmosfera, ja que els cotxes de gasolina emeten més CO 2 que els dièsel equivalents, malgrat que a diferència d’aquests no emeten gasos tòxics per a les persones, com el NOx.

Dièsel, un combustible de rics? És curiós observar que el dièsel encara és fort en els segments de cotxes amb preus més elevats, com ara els totcamins i totterrenys grans o els cotxes anomenats ‘premium’. En canvi, el dièsel cau de mitjana entre un 30% i un 50% en els segments compactes, urbans i utilitaris, els més populars del mercat.

Les vendes de cotxes cauen un 2,8%

Catalunya ha sigut l’únic territori de l’estat espanyol que ha tancat l’any 2018 amb un descens notable de les vendes de cotxes nous, amb una davallada del 2,8% respecte a l’any anterior. Aquesta xifra contrasta amb el creixement de les vendes al conjunt de l’Estat, amb un 7% de creixement de mitjana en l’exercici anual del 2018 respecte a l’any anterior.

En total a Catalunya s’han matriculat 185.105 turismes i totterrenys nous durant el 2018, una xifra molt més modesta que l'obtinguda a Madrid, que tanca el 2018 amb 467.800 noves matriculacions, una xifra que suposa més del doble que les vendes i matriculacions obtingudes al Principat.

Les principals associacions de fabricants i concessionaris (Fecavem i el Gremi del Motor de Barcelona) coincideixen en apuntar que el principal responsable d’aquesta davallada en les matriculacions de cotxes nous és el nou impost sobre el CO 2 aprovat pel Govern, que obliga els cotxes nous a tributar en funció de les seves emissions de CO 2 .

I és que moltes companyies de lloguer de cotxes o moltes empreses amb seu a Catalunya han optat per comprar i matricular el cotxe fora de Catalunya per estalviar-se el nou impost autonòmic, que suposa uns 70 euros de mitjana. De fet, les vendes en els canals de flotes d’empresa o de cotxes de lloguer han caigut entre un 12% i un 26% al llarg del 2018 i han contribuït a la davallada de les vendes i matriculacions de cotxes nous al mercat català durant el 2018.