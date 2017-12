El cotxe volador ja no és cap quimera

Samson Motors és una petita companyia nord-americana, ubicada a l’estat Oregon -als Estats Units- ha anunciat que començarà la producció del seu cotxe volador durant el 2018. Aquest model, que rebrà el nom de Samson Switchblade, serà un cotxe lleuger de tan sols 794 quilos amb ales i cua retràctils, cosa que el permet circular per carretera com un cotxe convencional, a diferència del model d’Airbus que us vam presentar fa unes setmanes.

La seva velocitat màxima a la carretera serà de 201 km/h gràcies al seu motor V4 de 190 CV de potència. Aquest cotxe pot enlairar-se en una recta de 335 metres un cop desplegades les ales i la cua (operació que pot efectuar en tan sols tres minuts), i pot assolir un sostre operacional de 4.000 metres d’alçada i arribar a una velocitat màxima de 305 km/h un cop enlairat. A més, el Samson Switchblade promet una autonomia per carretera de 724 quilòmetres, sempre impulsat per la mateixa hèlix que utilitza en ple vol.

Aquest cotxe volador, que tindrà un preu d’uns 100.000 euros, ofereix tan sols dues places al seu habitacle i una capacitat de maleter de tan sols 22 litres, i a més caldrà que el seu comprador s’encarregui de més de la meitat del seu muntatge -això sí, el fabricant ofereix un centre d’assistència als seus clients-. Per a poder operar amb aquest vehicle caldrà que el seu pilot tingui llicència de pilot d’avió, a més del permís de conduir convencional.

Els clients hauran de muntar més de la meitat del cotxe ells mateixos, i si volen volar necessitaran la llicència de pilot

El Samson Switchblade disposrà de diversos paquets enfocats a un ús intensiu en climes càlids o freds, o si aterrarà en pistes asfaltades i llargues o de terra i curtes. De fet, el prototip homologa una capacitat d’aterratge en pistes de com a mínim 488 metres, però els fabricants volen millorar encara més aquesta xifra.

Per acabar, el motor del Samson Switchblade funciona amb gasolina normal de com a mínim 91 octans, però el seu consum varia molt en funció de si circula per terra, on promet consums de 6 litres als cent quilòmetres, o enlairat, ja que aleshores el consum es dispara fins els 34 litres cada hora.