Una 'biohacker' s’implanta un xip al braç per obrir i tancar el seu Tesla

Probablement tots ens hem descuidat les claus del cotxe en els llocs més inversemblants. Amie DD, una jove enginyera informàtica i 'youtuber' de Dallas (Texas, Estats Units), té la solució: implantar-se el xip RFID de la clau digital del seu Tesla Model 3 al braç per poder-hi accedir i engegar-lo.

No és el primer xip que s'implanta al cos, aquesta jove texana: ja porta un xip RFID que li permet obrir casa seva i anar directament al seu lloc web des de qualsevol dispositiu electrònic. I és que l'objectiu dels 'biohackers' és ampliar el seu potencial i les seves capacitats més enllà dels límits biològics fent ús de la tecnologia.

La idea original era connectar el xip RFID del cotxe amb el xip RFID que ja portava implantat al braç, copiant les dades i tota la informació de l'un a l'altre, però els sistemes d'encriptació i seguretat del xip de Tesla feien molt complicada aquesta opció.

L'activista 'biohacker' nord-americana va haver de recórrer a una segona opció: encapsular el xip de la clau del seu Model 3 i implantar-se'l al braç. Amie DD afirma que aquest xip no és perillós per a la salut i que el fet de portar-ne dos implantats no la fa més vulnerable a atacs informàtics o més localitzable que qualsevol usuari d'un telèfon mòbil com els que pràcticament tothom porta a la butxaca o bé d'un cotxe d'última generació.