Volvo 360C, el prototip elèctric i autònom que vol competir amb els avions

Fins ara els cotxes elèctrics i autònoms havien jugat la carta de la sostenibilitat i seguretat per centrar els esforços dels principals fabricants mundials, però ara Volvo va més enllà amb el prototip 360c, un cotxe que té com objectiu disputar els clients als usuaris dels vols privats o usuaris de primera classe en desplaçaments mitjans, de més de 300 quilòmetres de distància.

Volvo ha detectat que més de 740 milions de passatgers nord-americans van agafar un avió per fer desplaçaments curts, sobretot per unir les rutes Nova York-Boston, Nova York-Washington, Houston-Dallas o San Dieg -Los Ángeles. Els suecs creuen que una part important d’aquests 740 milions d’usuaris nord-americans podrien haver optat per un transport per carretera més còmode i eficient, i que pot unir els centres urbans de les dues grans ciutats.

Un cas pràctic Per exemple un desplaçament entre el centre de Barcelona i el de València (uns 350 quilòmetres de distància) podria trigar unes 3 hores i mitja en un cotxe autònom a la velocitat legal actual, mentre que un avió trigaria uns 50 minuts per arribar de l’aeroport de Barcelona a Manises, als que cal sumar el temps perdut en els controls de seguretat i el temps de desplaçament fins al Prat i de Manises al centre de València. El resultat final entre els dos sistemes de transport és molt similar, a l’espera que en un futur indeterminat existeixi una connexió ferroviària decent entre les dues capitals mediterrànies.

El 360c prescindeix de volant dins l’habitacle, ja que la seva tecnologia plenament autònoma gràcies a un sistema GPS de darrera generació i un seguit de càmeres de 360 graus, que donen nom al prototip.

Aquesta tecnologia autònoma allibera l’espai destinat als instruments de conducció, i permet que els passatgers disposin d’un espai modular molt més ampli i diàfan que poden aprofitar per treballar, descansar, llegir o fer una becaina mentre es desplacen fins el seu destí.

De fet el vicepresident de Volvo Mårten Levenstam ha afirmat que “l’espai per dormir del 360c permet gaudir d'una comoditat superior i d'un viatge tranquil durant la nit, per despertar totalment descansat un cop hem arribat al nostre destí”. L’objectiu d’aquest cotxe elèctric i autònom és, en paraules de Levenstam “competir amb els principals fabricants d'avions del món”.

El 360c només és un prototip, però forma part de l'estratègia de Volvo i la seva intenció d'obrir noves formes de negoci gràcies als cotxes elèctrics i autònoms, un dels pilars de la marca sueca que ja ha anunciat que vol que el 33% de les seves vendes el 2025 siguin cotxes elèctrics i autònoms.