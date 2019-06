Volkswagen vol instal·lar 36.000 punts de càrrega per a cotxes elèctrics abans del 2025

El futur de Volkswagen serà elèctric o no serà. El fabricant de Wolfsburg ha anunciat que vol desenvolupar un ambiciós pla que suposarà construir més de 36.000 punts de càrrega de cotxes elèctrics al Vell Continent.

El pla de Volkswagen, que es començarà a desplegar el 2020 i tindrà una durada de cinc anys, suposarà una inversió de més de 250 milions d’euros del fabricant alemany, que tot just fa unes setmanes va presentar la seva filial energètica anomenada Elli Group GmbH i que inclourà serveis de recàrrega per a flotes de cotxes compartits, punts de càrrega en fàbriques i centres productius, concessionaris de la marca, estacions de servei a les carreteres o centres comercials i cadenes de supermercats, com Tesco al Regne Unit.

De fet, el programa d'electrificació de la xarxa viària i urbana europea comença simbòlicament aquest mes de juny a Wolfsburg, bressol del gegant alemany, on Volkswagen instal·larà 28 estacions de càrrega ràpida amb l’excusa dels 80 anys de la fundació de la marca.

A banda dels punts de càrrega propis, els clients de Volkswagen tindran accés a més de 100.000 punts de càrrega gràcies al sistema We Charge i a les més de 400 estacions de càrrega ràpida IONITY, una iniciativa que Volkswagen comparteix amb BMW, Ford i Daimler-Benz.

Finalment, Volkswagen demana en el seu comunicat més esforç de les administracions estatals i comunitàries –sobretot de l’estat alemany– per portar a terme el seu ambiciós pla per possibilitar una infraestructura que faci viable la mobilitat elèctrica a Alemanya i a la Unió Europea.