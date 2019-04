Volkswagen ID Roomzz, el SUV elèctric i autònom de set places que jubilarà el Touareg

Totcamí de set places i elèctric. El Volkswagen ID Roomzz ho té tot per triomfar a mig món, ja que consolida l’aposta elèctrica de Volkswagen amb un cotxe atractiu destinat al segment de moda del món de l’automoció.

Presentat al Saló de Xangai, el Volkswagen ID Roomzz serà el setè vehicle de la família ID de Volkswagen, la divisió que identifica els models elèctrics dels de Wolfsburg, i començarà a fabricar-se a la Xina el 2021, mentre que encara no té una data específica per la seva arribada al mercat europeu, on tindrà la missió de substituir o si més no complementar el totcamí estrella de Volkswagen, el Touareg que vam poder provar fa algunes setmanes.

El Volkswagen ID Roomzz fa cinc metres de llarg i una capacitat de fins a set ocupants dividits en tres fileres de seients. A més a més, aquest totcamí elèctric presenta un nivell de conducció autònoma de 4 sobre 5 en l’escala que mesura les capacitats del cotxe per moure’s sense intervenció humana.

De fet el seu quadre de comandaments totalment digital i el seu volant es poden plegar dins de la consola central per cedir encara més espai als ocupants en el seu interior i permetent que els seients davanters es puguin girar 25 graus per convertir l’habitacle en una autèntica sala d’estar.

Mecànicament el Volkswagen ID Roomzz utilitza dos motors elèctrics -un sobre cada eix- que generen una potència total conjunta de 306 CV i arriba als 450 quilòmetres d’autonomia gràcies a les seves grans bateries de 82 kWh de capacitat, que es poden carregar fins un 80% en un punt de càrrega ràpida en només mitja hora.