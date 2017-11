Vespa Elettrica, el mite italià ara serà endollable

El Saló de Milà ha estat l’escenari escollit per Piaggio per presentar l’Elettrica, la primera Vespa que funcionarà sense un motor de combustió tradicional, si no un petit motor elèctric de 2 kW de potència amb unes prestacions comparables a les de qualsevol motocicleta de 49cc.

La nova moto elèctrica disposa de 2 modes de conducció per optimitzar la càrrega de la bateria i el perfil de conducció desitjat. Així doncs, el mode ‘ECO’ limita la potència de la Vespa Elettrica fins als 30 km/h prioritzant la càrrega de les bateries, mentre que el mode ‘POWER’ allibera tot el potencial de la petita moto italiana.

La creació de Piaggio promet una autonomia d’ús urbà al voltant dels 100 quilòmetres, i una capacitat de recàrrega en marxa gràcies a un sistema regeneratiu de la frenada, que aprofita la mateixa energia cinètica de la moto per recarregar la bateria de liti.

Una versió híbrida Vespa també fabricarà una versió híbrida, que associarà un motor de combustió i un d’elèctric per oferir 200 quilòmetres d’autonomia amb tan sols 3 litres de gasolina.

A més, segons els enginyers de la marca italiana, la bateria té una vida útil d’uns 70.000 quilòmetres o 10 anys -el que primer arribi-, i la seva substitució no és una operació costosa ni complicada. També es podrà recarregar al 100% en menys de 4 hores en qualsevol punt elèctric domèstic.

La primera Vespa elèctrica també incorporarà una pantalla TFT de 4’3 polzades amb diverses informacions i que es podrà connectar a un smartphone, i una exclusiva pintura cromada amb set tonalitats diferents que ressalta la seva carrosseria.