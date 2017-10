Toyota ja té enllestit un cotxe d'hidrogen amb 1.000 quilòmetres d'autonomia

Toyota continua apostant fort per la pila de combustible. La marca nipona ja té un model al mercat que funciona amb hidrogen -el Toyota Mirai-, però ara assegura que ha perfeccionat el sistema per oferir el doble d'autonomia (fins a 1.000 quilòmetres) amb un sol dipòsit d’hidrogen.

El prototip que Toyota presentarà, anomenat Fine-Comfort Ride (FCR), és un vehicle futurista, a mig camí entre els clàssics monovolums i els 'crossovers' de moda a les principals ciutats occidentals, que li permet oferir fins a 6 places reals dividides en tres fileres de seients aprofitant el seu ampli habitacle.

L'altre front obert per Toyota amb aquest prototip futurista és el de la tecnologia i la connectivitat. En aquest punt Toyota proposa un sistema revolucionari que aprofita les finestres laterals per habilitar-les com si fossin pantalles tàctils.

Segons la marca japonesa, compta amb motors elèctrics (no especifica si un a cada eix o un sobre cada roda), tot i que no ha volgut publicar encara xifres sobre consums i potència final del prototip. Això sí, assegura que el temps de recàrrega del dipòsit d’hidrogen és de tan sols 3 minuts.