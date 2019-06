Toyota i Subaru uneixen forces per fabricar cotxes elèctrics

Desenvolupar una plataforma pròpia per fabricar cotxes elèctrics en sèrie és un procés car. Per això alguns fabricants arriben a acords per compartir despeses i coneixements en el desenvolupament d’una plataforma comuna per fabricar cotxes elèctrics, com en el cas dels fabricants Subaru i Toyota, que han anunciat un acord per desenvolupar plegats una plataforma de cotxes elèctrics mitjans i grans.

No és el primer cop que les dues marques desenvolupen un vehicle plegades: el popular esportiu de tracció posterior GT86 o BRZ (el seu nom varia en funció de quin sigui el seu fabricant) és un bon exemple de les possibilitats dels dos fabricants quan treballen junts.

El primer objectiu d’aquesta aliança serà poder comercialitzar un totcamí o SUV elèctric de mides mitjanes en un futur, sumant els ‘know-how’ de Subaru en el camp dels vehicles de tracció integral i de Toyota en el camp de les bateries i l’electrificació dels seus models.

Després d’aquest primer SUV elèctric, els fabricants japonesos desenvoluparan com a mínim un compacte i una berlina o sedan sobre la mateixa plataforma que, a més a més, obrirà la porta a la connectivitat amb altres vehicles o fins i tot amb els senyals de les carreteres i autopistes i en el camp de la conducció autònoma.