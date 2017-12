Toyota actualitza el GT86

És un dels cotxes més passionals del mercat. Un esportiu capaç de generar sensacions d'aquelles que ja no se senten al volant d'un cotxe, i a un preu (34.900 euros, descomptes promocionals al marge) que si bé no és barat, no es dispara amb xifres de més de sis números tot i oferir sensacions dignes d'un esportiu de pura raça.

Toyota manté el mateix bloc de motor bòxer de 2 litres i quatre cilindres atmosfèric, que ofereix 200 CV de potència, associat a un esquema de tracció posterior i canvi manual (també hi ha un automàtic en opció) de sis relacions. Tot i no retocar el propulsor, Toyota ha actualitzat el xassís donant-li més rigidesa torsional amb més punts de soldadura i uns nous amortidors que fan que el GT86 es converteixi en una autèntica taula a cada revolt.

A més, Toyota ha actualitzat el programari de la centraleta i ofereix un nou mode de conducció anomenat Track que redueix les ajudes a la conducció a la mínima expressió. Fins i tot utilitza nous materials i de més qualitat per als entapissats del volant i una nova pantalla tàctil de 4,2 polzades amb funció de cronòmetre i mesurador de forces G.

En l'apartat estètic, Toyota ha fet petites millores en els para-xocs davanters i posteriors, ha col·locat un nou aleró i ha introduït unes noves llandes de 17 polzades, però sobretot utilitza un nou sistema de frenada signat per Brembo amb pinces de quatre pistons al davant i de dos pistons a l'eix posterior.