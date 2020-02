Tesla prepara el salt al negoci de les asseguradores

L’anunci de Tesla ha provocat un terratrèmol en el sector de les asseguradores: la marca californiana vol oferir també serveis d’assegurança als seus clients, i ara les companyies del sector tenen por que altres fabricants imitin Tesla i facin el salt al seu terreny.

La idea de Musk és comercialitzar una assegurança de cotxes elèctrics sota l’aixopluc d’una plataforma de cotxes i trajectes compartits anomenada Tesla Network, que aprofita la connectivitat dels seus cotxes amb els dispositius electrònics dels seus clients.

El fundador de la companyia ha afirmat que “en el futur, les assegurances seran un producte important de Tesla”, tot i que ha reconegut que el seu projecte encara ha de superar diversos obstacles reglamentaris per poder fer-se realitat.

El projecte de Tesla no ha estat ben acollit per les companyies d’assegurança tradicionals. I és que l’agència de riscos financers Moody’s ja ha apuntat que el model de negoci de les grans asseguradores estaria en perill si els fabricants decideixen imitar Tesla i començar a oferir serveis d’assegurança als seus clients. Moody’s afegeix que en un moment d’incertesa i canvi en el sector automobilístic alguns fabricants de cotxes poden buscar nous models de negoci per augmentar els seus ingressos.