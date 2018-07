Tesla arriba per fi a les 5.000 unitats setmanals

Ja fa mesos que l’emprenedor sud-africà Elon Musk, fundador i propietari de Tesla, havia fixat l’objectiu de fabricar 5.000 unitats setmanals del Model 3 –el seu primer cotxe elèctric assequible– però per diversos motius logístics i estructurals la fàbrica de Fremont (Califòrnia) no havia pogut assolir encara aquest objectiu. El prestigiós diari 'The New York Times' va apuntar en el seu moment que alguns dels robots de Tesla no eren capaços de fabricar superant els controls de qualitat i seguretat, i Tesla va haver de recórrer a la contractació de més mà d’obra humana.

De fet a l'abril Tesla només va fabricar unes 2.000 unitats setmanals, i alguns dels clients que havien dipositat la paga i senyal pels seus Model 3 ja havien començat a evidenciar cert nerviosisme.

Segons apunta Reuters aquesta última setmana de juny ha sigut clau per als californians, que per fi han arribat a les 5.000 unitats setmanals fabricades del Model 3. Per fer-ho Elon Musk fins i tot ha obert una tercera línia de muntatge a l’aire lliure (protegida per unes lones) a la fàbrica de Fremont.

♥️ Tesla Team ♥️ — Elon Musk (@elonmusk) 1 de juliol de 2018

El mateix Elon Musk ha confirmat al seu Twitter que la marca ha fabricat unes 7.000 unitats en total (comptabilitzant els Model X i Model S) durant aquesta setmana passada. Ara caldrà que la marca californiana sigui capaç de mantenir aquest nivell de producció sense que la qualitat dels cotxes fabricats es vegi perjudicada, ja que actualment hi ha més de 450.000 clients que han efectuat una reserva (pagament inclòs) per un Model 3 i que encara esperen l’entrega del seu cotxe.