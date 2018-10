Un policia atura un Tesla Model 3 en pensar-se que el conductor jugava amb un ordinador [Vídeo]

El Tesla Model 3 és el cotxe assequible de Tesla del qual ja hem parlat en moltes ocasions. Una de les característiques del Model 3 és la seva pantalla tàctil central de 15 polzades que substitueix tots els instruments analògics del quadre de comandaments.

Ara bé, no tothom està preparat per a aquest nou cotxe i el seu mode de conducció autònoma Autopilot. Això queda palès en el cas d’un conductor i ‘youtuber’ americà anomenat John Hall, que va enregistrar la conversa amb un agent de la policia que l’havia aturat perquè es pensava que el conductor estava jugant o manipulant un ordinador portàtil. L’anècdota conclou amb l’agent de policia sorprès per les capacitats tecnològiques del nou Model 3.

Amb tot, el sistema d’infoentreteniment del nou Model 3 ha sigut criticat per molts usuaris i provadors, ja que cal tocar la pantalla per fer totes les accions del cotxe, com consultar la velocitat o la ruta escollida, seleccionar la música que volem i gestionar el correu o les xarxes socials, cosa que suposa una distracció afegida.