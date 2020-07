El Suzuki Swift Sport estrena mecànica ecològica

No hi ha gaires cotxes al mercat tan interessants com el Suzuki Swift Sport. Aquest esportiu de butxaca promet sensacions dinàmiques a un preu no gaire elevat (21.680 euros) i s'ha convertit en una de les millors alternatives als populars Mini Cooper o Abarth 500.

La gran novetat respecte al model original de l’any 2018 és que ara el Swift Sport només anirà associat a una mecànica semihíbrida o mild hybrid de 48 V que li permetrà rebre l’etiqueta ambiental Eco de la DGT i els beneficis fiscals i socials que això comporta.

A més, el Swift Sport estrena un motor de gasolina turbo 1.4 Boosterjet que ofereix 129 CV i 235 Nm de parell, als quals cal sumar un boost o extra de 14 CV i 53 Nm que pot aportar el sistema de 48 volts, gestionat per una caixa de canvis manual de sis relacions i una plataforma de tracció davantera.

Amb aquesta potència i configuració, el nou Swift Sport pot accelerar de 0 a 100 en 9,1 segons i assolir una velocitat punta de 210 km/h, homologant consums de carburant de 5,6 L als 100 quilòmetres en cicle WLTP i unes emissions de CO2 de 127 g/km.

Més enllà de la mecànica, el Swift Sport 2020 també incorpora algunes novetats importants, com ara detector d’angle mort, alerta de trànsit posterior i reconeixement de senyals de trànsit, entre altres.

Per acabar, el Swift Sport –que ja està disponible als concessionaris Suzuki del país– estrena tres noves opcions de pintura bicolor a la carrosseria, que li aporten un aire més juvenil, radical i esportiu.