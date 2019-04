Subaru WRX STI Final Edition: l’últim samurai

El Subaru WRX STI és una llegenda del món del motor, una icona del món dels ral·lis que ha fet somniar a diverses generacions d’aficionats i que mai ha passat desapercebut allà on ha anat. I és que els WRX STI són un autèntic símbol que evoca als anys 90 del segle passat i a les gestes de pilots com Colin McRae, una de les figures més estimades dels esports de motor.

La marca japonesa ja ha deixat de fabricar el mític WRX STI amb una edició final antològica pensada per acomiadar com cal a aquest mite de quatre rodes, i ja han arribat les vuit unitats reservades pel mercat espanyol, que tindran un preu de 57.500 euros.

A canvi d’aquests diners, els vuit afortunats que comprin el Subaru WRX STI Final Edition trobaran un cotxe esplèndid, amb un disseny que evoca al model original dels anys 90 gràcies al seu característic color blau i les llandes de dinou polzades color daurat amb pinces de fre de color platejat.

Els interiors del Subaru WRX STI Final Edition també destaquen pel seu aire esportiu i un punt ‘retro’, amb seients esportius de pell girada a o Alcantara, detalls amb tocs ‘racing’ a la planaca de canvis o el botó per engegar el motor o una placa commemorativa amb el número de sèrie de cadascuna de les vuit unitats destinades al mercat espanyol.

Més enllà de la seva imatge cridanera el Subaru WRX STI Final Edition és una autèntica màquina de l’asfalt gràcies al seu motor bòxer de quatre cilindres alimentat per un turbo que arriba als 300 CV de potència associat a un canvi manual de sis relacions capaç d’accelerar de 0 a 100 en poc més de cinc segons i amb una velocitat punta limitada electrònicament superior als 250 km/h.

A més a més el Subaru WRX STI Final Edition també gaudeixen d’una posada a punt específica amb una direcció directe i comunicativa, unes suspensions dissenyades per millorar la rigidesa del vehicle i la seva efectivitat en el seu pas per corba, el ja llegendari sistema de tracció total permanent de Subaru i fins a tres diferencials mecànics per gestionar tota la potència del vehicle.