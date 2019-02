SsangYong tindrà un SUV elèctric assequible el 2020

SsangYong presentarà la nova generació del Korando al Saló de Ginebra del mes de març vinent, però la marca coreana ja ha avançat que l’any vinent disposarà d’una versió totalment elèctrica del seu SUV compacte.

Els coreans es convertiran així en el primer fabricant en apostar per vehicles totalment elèctrics en el segment dels totcamins mitjans a un preu econòmic, o com a mínim no tan prohibitiu com els Tesla Model X o el futur Audi e-tron, per exemple.

Segons apunten les primers informacions el nou Korando elèctric utilitzarà unes bateries de liti amb 61,5 kWh de capacitat que li permetran oferir una autonomia superior als 350 quilòmetres. A més a més aquest SUV de zero emissions tindrà un sistema de càrrega ràpida i es podrà controlar l’estat de la bateria a distància amb una aplicació del nostre telèfon o tauleta.

Estèticament el nou Korando elèctric presentarà moltes de les solucions de disseny i el llenguatge estilístic del prototip e-SIV, presentat en societat ara fa un any i que volia mostrar les línies mestres de l’evolució estètica de la marca en els seus futurs models.

Val la pena recordar que SsangYong pertany al grup indi Mahindra, un autèntic gegant empresarial que ja fa un temps que fabrica cotxe elèctric al mercat indi i que fins i tot té experiència a la Fórmula E. A més a més Mahindra és el grup matriu del centre de disseny italià Pininfarina, que també ha col·laborat amb el disseny del nou Korando, que vol convertir-se en un dels nous referents de la mobilitat elèctrica del mercat.