Skoda presenta el nou Octavia, un dels cotxes més racionals del mercat

Fins ara l’Skoda Octavia destacava per ser un dels cotxes més racionals del mercat, amb una relació entre preu, prestacions i qualitat realment destacable, i ara també destacarà per ser un cotxe atractiu, elegant, tecnològic i fins i tot ecològic.

Anem a pams, però. La quarta generació de l’Octavia arribarà aquest 2020 al mercat per brillar amb llum pròpia en el segment de les berlines del segment C, on cada cop troba menys competència. Cal destacar que l’Octavia utilitza la mateixa plataforma MQB que els nous Golf i León, i això vol dir, entre altres coses, una aposta ferma per la qualitat i la fiabilitat.

Aquest nou Octavia és més gran que la generació anterior, ja que ara arriba als 4,69 metres de llargada i 1,83 d’amplada, però estrena una nova línia estètica que el fa més atractiu i plàstic que la versió precedent, caracteritzada pels seus discutibles fars davanters. El nou Octavia és més estilitzat i elegant, amb uns nous grups òptics molt millor integrats dins del disseny del vehicle i una línia de cintura més elevada que li aporta força visual.

La part posterior del cotxe -tant en versió sedan com en familiar- està ben treballada i segueix força el llenguatge estètic del Superb, la berlina de representació de la marca. De fet, el nou Octavia no deixa de ser un petit Superb a escala, amb una imatge que millora molt la presència respecte a la generació precedent i una qualitat percebuda força més gran.

Els interiors de l’Octavia, per la seva banda, també són tecnològics, i incorpora un nou quadre de comandaments digital, un nou sistema de control gestual, una pantalla tàctil de 10 polzades i fins i tot un sintonitzador de televisió. A Skoda també afirmen que han augmentat l’espai per als passatgers dins l’habitacle i que el maleter arriba fins als 610 i els 640 litres de capacitat en les carrosseries sedan i familiar.

Més opcions mecàniques

Skoda sap que l’Octavia és el seu cotxe estrella, i vol posar tota la carn a la graella des de bon començament oferint tres motors de gasolina, tres dièsel, un de GNC (gas natural comprimit), un híbrid endollable (PHEV) i dues opcions microhíbrides o mild hybrid associades a motors de gasolina, amb potències que oscil·laran entre els 110 CV i els 204 CV de la versió híbrida endollable Octavia iV.

Tots els motors es poden associar a una caixa de canvis manual o automàtica DSG de set relacions (les versions híbrides iV només compten amb canvi automàtic) i a un esquema de tracció davantera. Tot i que Skoda encara no ha volgut donar cap detall, de cara al 2020 es presentarà la nova versió RS del nou Octavia, que superarà els 245 CV de l’Octavia RS actual i que vam poder provar fa un temps.

Per acabar, Skoda no ha confirmat les dates d’aterratge de les primeres unitats del nou Octavia al nostre país. Probablement arribaran durant la primavera del 2020, a un preu encara per confirmar.