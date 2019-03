Skoda Vision iV, el SUV elèctric txec de 306 CV i 500 quilòmetres d’autonomia

Finalment Skoda ha presentat el Vision iV, el que serà el primer SUV elèctric del Grup VAG, i que compartirà plataforma amb el Volkswagen ID i amb el flamant Seat el-Born. De fet serà Skoda la principal marca del grup alemany que obri foc en el segment dels SUV elèctrics, ja que els txecs han estat fins ara els més ben posicionats en el mercat dels totcamins.

Mecànicament el nou SUV elèctric txec utilitza la plataforma MEB i disposa de dos motors elèctrics -un sobre cada eix- per sumar una potència total combinada de 225 kW (306 CV) i un paquet de bateries de liti que prometen una autonomia teòrica superior als 500 quilòmetres.

Tracció total, 300 CV, més de 500 quilòmetres d'autonomia i un disseny escultural: aquest Skoda Vision iV promet emocions fortes

Tota aquesta potència permet que l’Skoda Vision iV acceleri de 0 a 100 en només 5,9 segons i que disposi d’una velocitat màxima limitada de 180 km/h. A més a més té un sistema de càrrega ràpida per inducció (sense fils) que permet carregar la bateria del cotxe en un 80% de la seva capacitat en només 30 minuts.

Estèticament el Vision iV destaca per una part frontal dominada per una línia horitzontal led que distingirà els models de zero emissions de la marca txeca, i mostra una carrosseria amb les nervadures laterals molt marcades, que emfatitzen la seva musculatura i ofereixen una imatge potent.

Aquest Vision iV és un totcamí cupè de quatre portes i tres volums ben marcats (capó, habitacle o cos i maleter) rematat amb uns grups òptics led estilitzats a la zona posterior i uns passos de roda molt marcats que aporten força visual al vehicle. Curiosament Skoda no ha volgut confirmar les mides exactes del cotxe, tot i que sembla voler competir en el segment compacte europeu, anomenat SUV-C, el de major creixement durant els darrers anys.