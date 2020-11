Seat i Volkswagen crearan la primera illa sostenible de zero emissions a Grècia

Segons la mitologia grega, Astipàlea era una dona, filla de l’heroi mitològic Fèlix, d’una gran bellesa i que va captivar l’atenció del déu Posidó, amb qui va tenir dos fills que van esdevenir reis i un net, anomenat Hèracles (també el deveu conèixer amb el nom d’Hèrcules), que va haver de superar moltes proves per demostrar la seva naturalesa divina.

En honor seu, una de les moltes petites illes que esquitxen la mar Egea s’anomena Astipàlea (o Astyplalaia, en anglès). Ha vist desfilar per davant seu tots els grans imperis mediterranis –grecs, romans, bizantins, otomans i venecians, entre altres– i s'ha convertit, amb poc més de 114 km2 i 1.300 habitants, en un petit paradís de cases blanques, aigües cristal·lines i en una de les destinacions turístiques més importants de les illes del Dodecanès.

El grup Volkswagen i el govern grec han arribat a un acord per convertir ara aquesta petita illa en el primer racó del món absolutament neutre d’emissions gràcies a les solucions intel·ligents i els sistemes de mobilitat elèctrica. Aquesta serà, segons les paraules del primer ministre grec Kyriakos Mitsotakis, “la primera illa verda i intel·ligent del món”. El idea passa per convertir-la en una illa autosuficient des del punt de vista energètic gràcies a les fonts d’energia renovables –el projecte preveu instal·lar-hi plaques fotovoltaiques i generadors eòlics–, eliminar-hi tots els vehicles de combustió i substituir-los per motocicletes, cotxes i furgonetes elèctrics.

Aquest projecte inclou de manera directa les noves motocicletes elèctriques de Seat i els nous models elèctrics de Volkswagen ID.3 i ID.4 per substituir els vehicles de combustió que actualment circulen per l'illa. Fins i tot els cotxes de la policia, dels serveis mèdics i de bombers seran substituïts pels més de mil nous vehicles elèctrics de Seat i Volkswagen. I el grup també hi instal·larà uns 230 punts de càrrega ràpida per donar servei als seus habitants. Els més de 72.000 turistes que cada any visiten Astipàlea també podran accedir a cotxes i motos elèctriques compartits, i els dos autobusos que actualment recorren l’illa també seran electrificats.

Des de Volkswagen anuncien que és un pas més del seu projecte anomenat goTOzero i que vol convertir totes les marques del grup en neutres des del punt de vista climàtic. Per avançar en aquest procés de descarbonització, els alemanys han anunciat que tenen prevista una inversió de més de 33.000 milions d’euros durant els pròxims cinc anys i que volen oferir 75 nous models electrificats el 2029.