Seat Minimó, el vehicle urbà, elèctric i compartit de la marca catalana

Seat ha presentat el prototip Minimó al Mobile World Congress (MWC) de Barcelona. Aquest petit cotxe elèctric urbà és un quadricicle amb capacitat per a dos ocupants i que vol unir els avantatges dels cotxes i les motos tradicionals per oferir noves alternatives de mobilitat urbana intel·ligents.

El Minimó fa només 2,5 metres de llargada i 1,25 d’amplada, i té una autonomia d’ús superior als 100 quilòmetres. Estèticament el Minimó recorda el ja popular Renault Twizy, però a diferència del model francès el quadricicle de Seat disposa de portes que tanquen la carrosseria i té un sol far davanter que recorda el de les motocicletes.

L’habitacle del Minimó fa que l’acompanyant pugui ocupar la segona plaça del vehicle just rere el conductor (com en una moto convencional), però aquest espai també es pot aprofitar per transportar equipatge si ens desplacem tot sols. I és que un estudi de Seat assegura que l’ocupació mitjana dels vehicles privats a les grans ciutats espanyoles és de només 1,2 persones, una xifra que converteix el Minimó en un cotxe especialment indicat per moure’s en entorns urbans amb noves solucions de mobilitat més ecològiques i intel·ligents.

La majoria d'usuaris de cotxe en entorns urbans viatgen sols: aquí hi ha la clau del futur èxit del Minimó

Aquest prototip elèctric no renuncia a les últimes tendències tecnològiques de Seat i incorpora un quadre d’instruments totalment digital i un sistema interactiu que permet connectar el vehicle amb el nostre dispositiu mòbil i gestionar les diverses aplicacions mitjançant un sistema d’ordres de veu.

A més, aquest prototip presenta un nou sistema de canvi de bateries extraïbles que permet substituir les bateries esgotades per unes de ja carregades de manera ràpida i senzilla, ideal per als serveis de ‘car sharing’ o cotxe compartit.

Les bateries extraïbles podrien facilitar la càrrega del cotxe fins i tot al nostre domicili, sense haver de fer cap nova connexió al pàrquing

Segons afirma Seat, el nou sistema de canvi de les seves bateries permet reduir els costos de producció i operatius del vehicle un 50%, i evita a més que els usuaris hagin d’esperar per carregar les bateries del cotxe. Les bateries s’allotjarien en un espai sota el terra del vehicle, i per substituir-les caldria pocs segons.

Finalment, Seat ha assegurat que el nou Minimó permetrà un sistema de conducció autònoma de nivell 4 sobre una escala de 5, que permetrà que el quadricicle vagi a recollir l'usuari quan aquest ho programi mitjançant una aplicació de control remot, i moure’s per entorns urbans sense necessitat d’una gran interacció urbana.