SLC Final Edition: Mercedes-Benz acomiada els descapotables biplaça

Mercedes-Benz acaba de presentar el nou SLC Final Edition, una edició especial que suposa l’adéu definitiu del SLC, el substitut del ja desaparegut SLK, el ‘roadster’ descapotable biplaça que des del 1996 complementava la gamma de la marca alemanya.

A ningú se li escapa que Mercedes retira el seu model tot just quan BMW ha presentat el seu nou Z4, un cotxe molt més modern que competeix en el mateix segment (l’actual SLC utilitza una plataforma, mecànica i estructura del 2011) i amb el qual no pot competir, ja que el bavarès és superior al model dels de Baden-Wurttemberg.

La demanda de 'roadster' de luxe ha disminuït un 50% en deu anys, a favor dels SUV i 'crossover' de tall més o menys esportiu

A més a més, les vendes del segment han anat baixant progressivament durant els últims anys, i el mateix SLC havia retrocedit un 36% les seves vendes el 2018 i va caure a unes insignificants 5.300 unitats venudes a tot el món, un volum insuficient per cobrir els costos de desenvolupament i producció d’un nou model capaç de competir amb els BMW Z4 i Toyota Supra.

Les causes de la davallada de les vendes en aquest segment cal buscar-les en l’augment de les vendes dels SUV. El nou SLC Final Edition té un preu base de 41.500 euros a Alemanya, un preu pel qual un comprador pot optar per un totcamí potent i modern com un GLC, per esmentar un model de la mateixa marca.